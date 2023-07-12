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Парламентская делегация РФ завершила визит в Китай поездкой в Далянь

Что Матвиенко назвала символом отношений РФ и КНР и почему итоговым пунктом программы стал именно этот город
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Фото: Совет Федерации
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Российско-китайские переговоры в Пекине прошли «очень успешно», партнерство между странами вышло на самый высокий уровень за всю историю отношений. Об этом спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила 12 июля на встрече с главой Собрания народных представителей провинции Ляонин Хао Пэном. Как идет сотрудничество между регионами двух держав и что больше всего понравилось российской делегации в Даляне — в материале «Известий».

Что обсуждалось на встрече

Российские парламентарии в завершение своего официального визита в КНР после Пекина успели посетить еще один город — Далянь, провинция Ляонин. Заключительный день в Китае у председателя Совфеда и членов делегации начался с двусторонней встречи с главой Собрания народных представителей провинции Ляонин Хао Пэном. Стороны убедились во взаимном настрое на укрепление межпарламентского сотрудничества, подчеркнув, что в этом состоит ключевая заслуга лидеров РФ и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина. Среди направлений развития — гуманитарная и инвестиционная сферы. Валентина Матвиенко напомнила, что в конце 2023 года страны планируют выйти на объем взаимной торговли на сумму более $200 млрд. Большой вклад вносит и провинция Ляонин — объемы с внешней торговли с этим регионом превышают $5 млрд, подчеркнула она.

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Матвиенко подтвердила на встрече с главой собрания, что переговоры в Пекине, в том числе встреча с Си Цзиньпином, прошли «очень успешно». На заседании межпарламентской комиссии политики продемонстрировали взаимный настрой на углубление парламентского сотрудничества, отметила председатель. «Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вышли на самый высокий уровень за всю историю наших отношений», — заявила спикер верхней палаты.

Важной темой Валентина Матвиенко назвала сотрудничество между субъектами РФ и провинциями Китая. В него вовлечено большинство регионов обеих стран. В частности, спикер палаты напомнила, что в этом году стороны будут отмечать десятилетие межрегионального объединения «Волга-Янцзы», которое охватывает регионы Приволжского федерального округа и провинций Китая.

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Итоговым пунктом программы визита стало посещение Советского воинского мемориального кладбища. Оно появилось в Даляне в 1898 году. Здесь захоронено более 16,5 тыс. воинов Русской императорской армии и Российского императорского флота, а также советских военнослужащих. Последнее захоронение датируется 1955 годом. Здесь Валентина Матвиенко возложила цветы к обелиску в память о советских войнах и мемориалу «Вечная слава героям».

Далянь был официально основан Российской империей в конце XIX века на месте небольшой китайской рыбацкой деревни. Однако тогда он назывался городом Дальний. В 1950-м он был передан советской армией Народному правительству КНР. Спикер Совфеда назвала именно Далянь символом российско-китайских отношений и отметила уровень его благоустройства. «Я как бывший губернатор была особенно впечатлена, насколько город чистый, много зелени, художественного, цветочного оформления. Чувствуется, что здесь хороший, настоящий хозяин», — заключила она.

Алена Нефедова, Далянь

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