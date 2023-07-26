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Эксперт оценил выгоду для России безвизового туробмена с Китаем
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Эксперт оценил выгоду для России безвизового туробмена с Китаем

Эксперт Осауленко: безвизовый туробмен с Китаем положительно скажется на экономике
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Запуск безвизового туристического обмена между Россией и Китаем очень выгоден для РФ, так как это положительно скажется на экономике. Об этом директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко заявил в среду, 26 июля.

Эксперт отметил, что больше всего этому рады на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири и Забайкалье. Там были построены целые логистические системы.

«Это и пароходы, и автобусы, и пешеходные мосты, и автомобильный транспорт. До сегодняшнего момента это всё пока не задействовано. Это не просто десятки или сотни, а тысячи рабочих мест, и, соответственно, возможности продолжать свою деятельность. Я думаю, что это достаточно серьезный момент», — сказал он в разговоре с телеканалом «Звезда».

По словам Осауленко, рынок очень давно ждал этой новости.

«Экономически это супер для нас выгодно, потому что мы сразу очень резко наращиваем объемы по въездному туризму. Это очень важно, потому что это один из трех видов туризма, который, к сожалению, пока на сегодняшний день был в стагнации», — заключил эксперт.

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Однако пока предпосылок для восстановления авиасообщения между странами нет

Ранее в этот день глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что безвизовый туристический обмен между Россией и Китаем начнется со дня на день, сообщает телеканал «360». Он добавил, что также планируется запуск безвизового туристического режима с Ираном.

В Министерстве транспорта РФ 30 июня сообщили, что российские авиакомпании перевезли из пунктов РФ в пункты Китая и обратно за январь–май 2023 года 78,8 тыс. пассажиров, что более чем в 10 раз превышает показатели аналогичного периода 2022 года (7,5 тыс. пассажиров). Это связали со снятием китайской стороной коронавирусных ограничений и ростом количества рейсов между Россией и Китаем.

Ранее, 23 мая, премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время пленарного заседания на российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае призвал совершенствовать транспортные артерии между государствами. В числе приоритетных направлений он также упомянул расширение авиасообщения.

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