Решетников заявил о запуске безвизовых турпоездок между РФ и КНР «со дня на день»

Безвизовый туристический обмен между Россией и Китаем начнется со дня на день. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в среду, 26 июля.

По его словам, также планируется запуск безвизового туристического режима с Ираном.

«Мы планируем запустить первые групповые безвизовые поездки туристов с Ираном и Китаем. Мы обменялись перечнем туроператоров, все процедуры завершены, и со дня на день мы рассчитываем, что первые группы к нам приедут, дадут дополнительный турпоток», — сказал он на совещании по развитию туризма с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

О вероятности возобновления в июле 2023 года безвизовых групповых турпоездок между КНР и РФ, а также между Россией и Ираном Решетников сообщил в июне.

В Министерстве транспорта РФ 30 июня сообщили, что российские авиакомпании перевезли из пунктов РФ в пункты Китая и обратно за январь–май 2023 года 78,8 тыс. пассажиров, что более чем в 10 раз превышает показатели аналогичного периода 2022 года (7,5 тыс. пассажиров). Это связали со снятием китайской стороной коронавирусных ограничений и ростом количества рейсов между Россией и Китаем.

Ранее, 23 мая, Мишустин во время пленарного заседания на российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае призвал совершенствовать транспортные артерии между государствами. В числе приоритетных направлений он также упомянул расширение авиасообщения.