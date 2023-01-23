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Свои документы: Мексика хочет ввести безвиз для граждан России

Однако пока предпосылок для восстановления авиасообщения между странами нет
Фото: Getty Images/Anadolu Agency
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Власти Мексики продолжают консультации с компетентными органами по организации безвизового режима с Россией. Об этом «Известиям» заявили в посольстве страны в Москве, отметив, что в период с января по ноябрь 2022 года Мексику посетило почти 80 тыс. граждан РФ. При этом отказ во въезде получил только 1%. Тем не менее в дипмиссии пока не могут сказать, когда восстановится авиасообщение с Россией. Хотя Мехико надеется в будущем даже расширить летную программу. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) выразили уверенность, что вскоре ситуация с сообщением наладится, поскольку это направление крайне привлекательно в нынешних условиях.

Политика открытых дверей

Власти Мексики продолжают работу над введением безвизового режима с РФ, подтвердили «Известиям» в дипмиссии страны.

— Консультации с компетентными органами как в МИДе, так и в федеральной государственной администрации для принятия решения по этому вопросу продолжаются. Отметим, что с 2010 года Мексика в одностороннем порядке предприняла конкретные шаги для облегчения въезда российских граждан в Мексику с помощью электронной системы авторизации (SAE). Ее можно получить бесплатно, быстро, минуя необходимость идти в консульское представительство, — уточнили в посольстве.

В условиях потери европейского направления для туризма Россия работает над развитием других. 16 января замглавы МИД РФ Евгений Иванов сообщил, что Москва готовит проекты по безвизовому режиму с рядом государств, включая Мексику. Также в список попали Малайзия, Содружество Багамских Островов, Барбадос, Республика Гаити, Тринидад и Тобаго, Сент-Люсия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия и Замбия.

Свои документы
мексика
Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Sandy Huffaker

Москва при этом исходит из принципа взаимности и также работает над облегчением доступа в РФ для иностранных туристов. Соответствующее распоряжение еще в сентябре прошлого года дал президент страны Владимир Путин. Как отметил Евгений Иванов, до 1 июня 2023 года будет представлен документ с результатами работы по установлению безвизового режима с некоторыми государствами.

В посольстве Мексики, в свою очередь, с позитивом относятся к инициативе РФ запустить в ближайшее время единую электронную визу для 52 стран. Эта инициатива упростит жизнь и их гражданам.

Пограничная ситуация

Туризм для россиян в Мехико сейчас осложняет миграционный кризис на границе с США. Многие используют ее для нелегального проникновения в Штаты. В этой ситуации отказ во въезде в последнее время получают и россияне. Об этом недавно сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в республике Андрей Трояновский.

В посольстве Мексики в Москве пояснили «Известиям», что применяют политику открытых дверей для всех граждан мира, потому каких-либо ограничений для въезда нет.

Свои документы
граница
Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez

— Посольству известно, что имели место случаи отказа гражданам России при въезде в Мексику. Однако это было связано не с гражданством, а с сомнениями, которые вызывали их ответы на вопросы пограничников о цели поездки. Напомним, что наличие визы не гарантирует въезд в страну. Нужно соответствовать всем установленным требованиям, — рассказали «Известиям» в дипмиссии.

Там добавили, что в период с января по ноябрь 2022 года Мексику воздушным транспортом посетило почти 80 тыс. граждан РФ (79 188), из которых лишь небольшой процент получил отказ.

— У нас нет точной цифры, но это точно меньше 1% от общего числа, — подчеркнули в дипмиссии.

В любом случае власти США и Мексики сейчас пытаются найти выход из кризиса. По итогам саммита стран Северной Америки 11 января глава Белого дома Джо Байден отметил, что сейчас идет поиск общерегионального решения.

Свои документы
беженцы
Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Одним из шагов по решению ситуации стал запуск специального сервиса CBP One для иностранцев, которые хотят въехать в США из Мексики без соответствующих документов. После заполнения формы заявитель получает звонок от офицера, который сообщает, в каком пункте можно пересечь границу. Также иностранцу дают «гуманитарный пароль» сроком на один год, позволяющий въехать в Штаты, пока юридически он обладает статусом «не допущен».

Нелетная погода

Взаимно нарастить приток туристов РФ и Мексика не могут из-за западных санкций, поскольку российским самолетам запрещено пересекать воздушное пространство Канады и США. С февраля 2022 года авиасообщение двух стран приостановлено.

В дипмиссии Мексики в Москве при этом сообщили, что надеются на решение этой ситуации и даже расширение летной программы с РФ.

— К сожалению, пока приходится констатировать, что условий для решения этого вопроса нет. До февраля 2022 года летало 27 рейсов в месяц. Мы надеемся восстановить сообщение и даже договориться об увеличении частоты рейсов и новых маршрутах. Это даст большой импульс для туризма между нашими странами, — заключили в посольстве.

Свои документы
аэропорт
Фото: ТАСС/Zuma

В Российском союзе туриндустрии выразили уверенность, что вскоре ситуация с сообщением наладится, поскольку такие шаги уже предпринимаются в отношении других стран Латинской Америки.

— Мексика — крайне перспективное и интересное направление. В начале 2000-х наши переговоры привели к тому, что появились электронные визы для въезда россиян. Наши крупнейшие туроператоры формировали туда чартеры, причем в том числе через Кубу. Что касается ситуации с авиаперелетами сейчас, то она выравнивается. Если уже мы летаем в Венесуэлу, то и в Мексику рано или поздно тоже начнем снова, — сказал «Известиям» вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Справка «Известий»

Прямое авиасообщение связало Россию и Венесуэлу в мае 2021 года — венесуэльская Conviasa открыла полеты из московского Внуково в Каракас. В феврале 2022 года прямые чартерные рейсы были остановлены. Однако уже в октябре их удалось возобновить. Сейчас руководство Венесуэлы ведет переговоры с РФ о расширении летной программы. Об этом сообщал министр туризма и внешней торговли страны Али Падрона в середине января.

«Известия» направили запрос в Росавиацию по поводу перспектив восстановления авиасообщения с латиноамериканскими странами.

Свои документы
мексика
Фото: ТАСС/EPA/Alonso Cupul

Юрий Барзыкин, в свою очередь, отметил, что безвизовый режим с Мексикой может добавить минимум 10–15% турпотока. По его словам, это направление крайне интересно благодаря богатому спектру доступных активностей и достопримечательностей.

— Думаю, наши туроператоры в состоянии сформировать интересный продукт, — считает он.

Сейчас из РФ в Мексику можно добраться только с помощью стыковочных рейсов. Чаще всего –– через Турцию или ОАЭ. При этом недельный тур на двоих с перелетом обходится примерно в 250 тыс. рублей.

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