Свои документы: Мексика хочет ввести безвиз для граждан России

Власти Мексики продолжают консультации с компетентными органами по организации безвизового режима с Россией. Об этом «Известиям» заявили в посольстве страны в Москве, отметив, что в период с января по ноябрь 2022 года Мексику посетило почти 80 тыс. граждан РФ. При этом отказ во въезде получил только 1%. Тем не менее в дипмиссии пока не могут сказать, когда восстановится авиасообщение с Россией. Хотя Мехико надеется в будущем даже расширить летную программу. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) выразили уверенность, что вскоре ситуация с сообщением наладится, поскольку это направление крайне привлекательно в нынешних условиях.

Политика открытых дверей

Власти Мексики продолжают работу над введением безвизового режима с РФ, подтвердили «Известиям» в дипмиссии страны.

— Консультации с компетентными органами как в МИДе, так и в федеральной государственной администрации для принятия решения по этому вопросу продолжаются. Отметим, что с 2010 года Мексика в одностороннем порядке предприняла конкретные шаги для облегчения въезда российских граждан в Мексику с помощью электронной системы авторизации (SAE). Ее можно получить бесплатно, быстро, минуя необходимость идти в консульское представительство, — уточнили в посольстве.

В условиях потери европейского направления для туризма Россия работает над развитием других. 16 января замглавы МИД РФ Евгений Иванов сообщил, что Москва готовит проекты по безвизовому режиму с рядом государств, включая Мексику. Также в список попали Малайзия, Содружество Багамских Островов, Барбадос, Республика Гаити, Тринидад и Тобаго, Сент-Люсия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия и Замбия.

Свои документы Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Sandy Huffaker

Москва при этом исходит из принципа взаимности и также работает над облегчением доступа в РФ для иностранных туристов. Соответствующее распоряжение еще в сентябре прошлого года дал президент страны Владимир Путин. Как отметил Евгений Иванов, до 1 июня 2023 года будет представлен документ с результатами работы по установлению безвизового режима с некоторыми государствами.

В посольстве Мексики, в свою очередь, с позитивом относятся к инициативе РФ запустить в ближайшее время единую электронную визу для 52 стран. Эта инициатива упростит жизнь и их гражданам.

Пограничная ситуация

Туризм для россиян в Мехико сейчас осложняет миграционный кризис на границе с США. Многие используют ее для нелегального проникновения в Штаты. В этой ситуации отказ во въезде в последнее время получают и россияне. Об этом недавно сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в республике Андрей Трояновский.

В посольстве Мексики в Москве пояснили «Известиям», что применяют политику открытых дверей для всех граждан мира, потому каких-либо ограничений для въезда нет.

Свои документы Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez

— Посольству известно, что имели место случаи отказа гражданам России при въезде в Мексику. Однако это было связано не с гражданством, а с сомнениями, которые вызывали их ответы на вопросы пограничников о цели поездки. Напомним, что наличие визы не гарантирует въезд в страну. Нужно соответствовать всем установленным требованиям, — рассказали «Известиям» в дипмиссии.

Там добавили, что в период с января по ноябрь 2022 года Мексику воздушным транспортом посетило почти 80 тыс. граждан РФ (79 188), из которых лишь небольшой процент получил отказ.

— У нас нет точной цифры, но это точно меньше 1% от общего числа, — подчеркнули в дипмиссии.

В любом случае власти США и Мексики сейчас пытаются найти выход из кризиса. По итогам саммита стран Северной Америки 11 января глава Белого дома Джо Байден отметил, что сейчас идет поиск общерегионального решения.

Свои документы Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Одним из шагов по решению ситуации стал запуск специального сервиса CBP One для иностранцев, которые хотят въехать в США из Мексики без соответствующих документов. После заполнения формы заявитель получает звонок от офицера, который сообщает, в каком пункте можно пересечь границу. Также иностранцу дают «гуманитарный пароль» сроком на один год, позволяющий въехать в Штаты, пока юридически он обладает статусом «не допущен».

Нелетная погода

Взаимно нарастить приток туристов РФ и Мексика не могут из-за западных санкций, поскольку российским самолетам запрещено пересекать воздушное пространство Канады и США. С февраля 2022 года авиасообщение двух стран приостановлено.

В дипмиссии Мексики в Москве при этом сообщили, что надеются на решение этой ситуации и даже расширение летной программы с РФ.

— К сожалению, пока приходится констатировать, что условий для решения этого вопроса нет. До февраля 2022 года летало 27 рейсов в месяц. Мы надеемся восстановить сообщение и даже договориться об увеличении частоты рейсов и новых маршрутах. Это даст большой импульс для туризма между нашими странами, — заключили в посольстве.

В Российском союзе туриндустрии выразили уверенность, что вскоре ситуация с сообщением наладится, поскольку такие шаги уже предпринимаются в отношении других стран Латинской Америки.

— Мексика — крайне перспективное и интересное направление. В начале 2000-х наши переговоры привели к тому, что появились электронные визы для въезда россиян. Наши крупнейшие туроператоры формировали туда чартеры, причем в том числе через Кубу. Что касается ситуации с авиаперелетами сейчас, то она выравнивается. Если уже мы летаем в Венесуэлу, то и в Мексику рано или поздно тоже начнем снова, — сказал «Известиям» вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Справка «Известий» Прямое авиасообщение связало Россию и Венесуэлу в мае 2021 года — венесуэльская Conviasa открыла полеты из московского Внуково в Каракас. В феврале 2022 года прямые чартерные рейсы были остановлены. Однако уже в октябре их удалось возобновить. Сейчас руководство Венесуэлы ведет переговоры с РФ о расширении летной программы. Об этом сообщал министр туризма и внешней торговли страны Али Падрона в середине января.

«Известия» направили запрос в Росавиацию по поводу перспектив восстановления авиасообщения с латиноамериканскими странами.

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Юрий Барзыкин, в свою очередь, отметил, что безвизовый режим с Мексикой может добавить минимум 10–15% турпотока. По его словам, это направление крайне интересно благодаря богатому спектру доступных активностей и достопримечательностей.

— Думаю, наши туроператоры в состоянии сформировать интересный продукт, — считает он.

Сейчас из РФ в Мексику можно добраться только с помощью стыковочных рейсов. Чаще всего –– через Турцию или ОАЭ. При этом недельный тур на двоих с перелетом обходится примерно в 250 тыс. рублей.