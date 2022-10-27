«Мексика не разорвала отношения с РФ и не собирается»

Мексика будет продолжать искать возможности для сотрудничества с Россией. Об этом в своем прощальном интервью накануне отъезда из РФ «Известиям» рассказала посол страны в Москве Норма Пенсадо, отметив, что в силу санкций восстановить прямое авиасообщение между двумя государствами в ближайшее время не удастся. Тем не менее в первые три квартала 2022 года двусторонний товарооборот Мексики и РФ составил $1,573 млрд. Дипломат также рассказала о ключевой роли ООН в урегулировании кризиса на Украине и объяснила, почему Мехико не присоединяется к западным санкциям против РФ.

«Мы никогда не закрывали ни свои двери, ни границы»

— В мае 2021 года РФ восстановила прямое авиасообщение с Мексикой. Теперь из-за санкций прямые перелеты стали невозможны. Планирует ли Мехико разрешить эту проблему? И можно ли в нынешних условиях вернуть турпоток из РФ на уровень прошлых лет?

— Стоит отметить, что даже во время пандемии Мексика всегда оставалась открытой для всех туристов мира, в том числе и для российских. Мы никогда не закрывали ни свои двери, ни границы. В прошлом году российское правительство решило восстановить рейсы между нашими странами, и это очень помогло увеличить количество путешественников. В среднем до восстановления авиасообщения за первые пять месяцев 2021 года к нам прибыли 2,5 тыс. российских туристов. После этого их число выросло до 9 тыс. Так что наблюдалась довольно благоприятная тенденция к росту.

После начала <российской СВО> на Украине и последующих санкций рейсы были приостановлены. Конечно, в этой ситуации мы не можем сказать, как можно восстановить прежний туристический поток. Это не в руках Мексики, хотя мы по-прежнему остаемся открыты и готовы принимать туристов с распростертыми объятиями. Пока продолжается <происходящее> на Украине и пока не будут сняты санкции, восстановить количество туристов, которые смогут безопасно прибыть, будет сложно.

— Ранее Мексика предлагала создать комитет по достижению мира на Украине. Рассмотрело ли это предложение ООН? Как Мехико видит роль организации в урегулировании конфликта на Украине?

— Мексика считает роль ООН центральной. Эта организация гарантирует нам глобальное управление. Мы создали ее все вместе именно для того, чтобы установить правила, которые дают нам основу для мирного сосуществования. Скажем так, Устав ООН является центральной осью, которая позволяет сохранять мирные отношения между странами. Для нас принципиально важно, чтобы устав уважали. Также мы должны тесно работать вместе с нашим генсеком. Особенно в таких обстоятельствах, как нынешние, которые ставят перед нами так много проблем. Поддержка, которую мы можем оказать генсеку ООН, очень важна. Вот почему Мексика по поручению нашего президента Лопеса Обрадора выдвинула инициативу по созданию специального комитета по достижению мира на Украине. Глава нашего МИДа представил ее в Совете безопасности, а затем на Генеральной Ассамблее. Таким образом мы как раз и стремимся укрепить роль ООН и генсека организации, чтобы вместе найти мирное решение ситуации. То есть, с помощью диалога.

— Мексика не поддержала западные санкции против РФ. Почему Мехико придерживается такой позиции и насколько сотрудничество с Россией важно для страны?

— Прежде всего хочется подчеркнуть, что Мексика осуждает <действия России>, поскольку это является нарушением международного права. В частности, нарушается территориальная целостность страны с международно признанными границами. Поэтому Мехико осудил присоединение украинских территорий. Однако в то же время мы не присоединяемся к санкциям, поскольку Мексика соблюдает принципы Устава ООН. В частности, в соответствии со статьей 41 Устава ООН, мы не принимаем санкции, введенные в одностороннем порядке. Мексика присоединяется лишь к тем рестрикциям, которые были приняты организацией.

«Многое затруднено из-за практических проблем, а не из-за политического решения»

— Контракт на поставки вакцины «Спутник V» в Мексику стал импульсом для углубления сотрудничества наших стран. Продолжается ли оно сейчас в этой области? И какие еще сферы перспективны с точки зрения кооперации между двумя странами?

— Что касается экономики, в 2021 году товарооборот между Россией и Мексикой достиг $2,75 млрд. По сравнению с 2020-м ($1,268 млрд) он вырос на 117%. В первые три квартала 2022 года двусторонний товарооборот составил $1,573 млрд. То есть, экономические отношения развивались стабильно, но есть потенциал для дальнейшего роста.

Мексика не разорвала отношения с РФ и не собирается. В этом смысле мы продолжаем искать каналы для диалога, пытаясь определить, где мы можем продолжить сотрудничество. Как мы уже обсудили, в настоящее время многое затруднено из-за практических проблем, а не из-за политического решения о нежелании сотрудничать. Прежде всего это касается логистики — восстановления авиасообщения. Это преграда для нашего желания проводить выставки, привозить сюда художников, артистов и так далее. Для этого сейчас требуются огромные затраты, что является определенным препятствием для нас. Я уже покидаю Россию, но Мексика будет продолжать искать возможности для сотрудничества с РФ. Лично я считаю, что такие сферы как культура, научное сотрудничество и академический обмен, помогут нам найти необходимые каналы для продолжения диалога.

— Мексика и США представили в ООН резолюцию по гуманитарной миссии на Гаити. А есть ли инициативы на уровне региональных организаций Латинской Америки?

— Работа Мексики с Гаити продолжается давно. Мы поддерживаем эту страну уже много лет. Мексика участвует и всегда участвовала в миротворческих операциях там в рамках ООН. Также мы оказывали гуманитарную помощь Гаити с целью предотвращения стихийных бедствий. Наша совместная с США резолюция была принята в Совбезе ООН 21 октября. Мексика как непостоянный член Совбеза от латиноамериканской группы чувствует особую ответственность за урегулирование чрезвычайной ситуации на Гаити. Мы рады, что эта резолюция была единогласно одобрена. Таким образом был дан действительно важный сигнал о силе единства ООН в решении проблемы страны, которая так нуждается в поддержке. Что касается регионального уровня, недавно прошла 52-я сессия Генассамблеи ОАГ (Организация американских государств). На ее полях также была принята соответствующая резолюция. Мы достигли консенсуса в вопросе поддержки Гаити. Основные задачи — это гарантия демократического правления и принятие решительных мер против всех вооруженных групп, дестабилизирующих ситуацию в стране.

Справка «Известий» Обстановка в Гаити ухудшились после убийства президента Жовенеля Моиза в 2021 году. В беднейшей стране Латинской Америки часть городов перешла под контроль вооруженных группировок. К этому прибавилась недавняя вспышка холеры и продовольственный кризис, что привело к массовым протестам в государстве.

— В последнее время активно развивается дискуссия по поводу возможного расширения БРИКС. Например, Аргентина уже подала заявку. Собирается ли Мексика последовать ее примеру?

— Мексика принимает участие в механизме БРИКС Outreach (инициатива по приглашению к диалогу организации других стран). Например, в 2018 году я представляла свою страну на такой конференции в Китае. То есть, механизмы сотрудничества с БРИКС существуют. Идея этого формата заключается в том, что обсуждение глобальных тем не может проходить без стран, которые не являются участниками самой организации. Однако именно вступать в БРИКС Мексика на данный момент не собирается. К тому же сами страны-члены еще должны продумать механизм расширения. Тем не менее Мексика всегда готова взаимодействовать в рамках механизма Outreach.

— С какими чувствами вы будете вспоминать Россию?

— Я пережила здесь так много моментов, таких сильных и ярких, и это останется со мной. Для меня Россия — очаровательная страна. Я буду вспоминать о России одновременно с теплотой и грустью. Потому что то, что сейчас происходит, не должно происходить.