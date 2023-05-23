Мишустин отметил обоюдно положительное влияние сотрудничества с КНР

Углубление взаимодействия между Москвой и Пекином благотворно скажется на экономическом развитии обоих сторон. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время пленарного заседания на российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае 23 мая.

Он подчеркнул, что подобные мероприятия способствуют развитию межгосударственных связей, предоставляя площадку для обсуждения и заключения контактов по целому спектру направлений на разных уровнях.

«Сегодня в России открываются большие возможности практически для любого направления бизнеса. Мы приветствуем партнеров из дружественных стран, и прежде всего Китая, для запуска перспективных, долгосрочных проектов во многих отраслях экономики», — заявил Мишустин.

Председатель правительства выразил уверенность в том, что цель по наращиванию товарооборота между Россией и КНР до $200 млрд в 2023 году будет достигнута.. По его словам, РФ ориентируется на динамично развивающиеся рынки, среди которых важное место занимает Китай.

Глава российской делегации заверил, что Москва открыта к промышленной и технологической кооперации с Пекином, а также приветствует совместную работу над реализацией крупных инициатив, в том числе в сфере возобновляемых источников энергии. Для максимальной продуктивности РФ считает важным обеспечить взаимный доступ к передовым технологиям, а также гармонизировать национальные стандарты и технические требования.

Наконец, Мишустин призвал совершенствовать транспортные артерии между государствами. В числе приоритетных направлений он упомянул расширение авиасообщения и «более активное использование потенциала Северного морского пути», кратчайшего маршрута из Азии в Европу.

В Шанхае 23 мая стартовал российско-китайский бизнес-форум, в котором принимает участие прмьер-министр РФ Михал Мишустин, а также руководители ведущих компаний России и Китая.

Накануне вечером стало известно, что российский премьер прилетел в Китай. После визита в Шанхай он отправится в Пекин, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном. По итогам состоится подписание двусторонних соглашений.

О том, что Мишустин посетит КНР, стало известно еще 19 мая. Сообщалось, что во время его визита будут обсуждаться актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере. Особое внимание планируется уделить взаимодействию в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве.