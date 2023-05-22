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Мишустин прилетел с визитом в Китай

Премьер-министр Мишустин прилетел в Китай, где встретится с лидером КНР Си Цзиньпином
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Фото: ТАСС/POOL/Дмитрий Астахов
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Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел 22 мая в Китай для встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.

Визит Мишустина продлится два дня. В Шанхае он выступит на пленарном заседании российско-китайского бизнес-форума. Кроме того, в мероприятии примут участие руководители ведущих компаний России и Китая.

Также российский премьер-министр посетит Шанхайский научно-исследовательский институт нефтехимии корпорации Sinopec. В Пекине, куда он отправится после, проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном. По итогам состоится подписание двусторонних соглашений.

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Ранее в этот день в Москве состоялись российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с участием представителей ведомств двух стран. Также стало известно, что спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй приедет в Россию с визитом на текущей неделе.

По итогам российско-китайских консультаций секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва и Пекин не вмешиваются в дела друг друга и не ставят целью своего сотрудничества борьбу с какими-либо третьими странами. Кроме того, он указал, что благодаря развитию расчетов в национальных валютах между Китаем и Россией две страны могут выстраивать отношения, не подверженные давлению извне.

О том, что премьер-министр России Михаил Мишустин посетит КНР с официальным визитом 23–24 мая стало известно еще 19 мая. Стороны обсудят актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Особое внимание планируется уделить взаимодействию в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве.

В марте Си Цзиньпин был с официальным визитом в Москве. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Путин и Си Цзиньпин по итогам переговоров подписали два совместных документа — заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства. В документах, указал российский лидер, поставлена задача кратно нарастить объемы торговли между двумя странами.

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