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Патрушев назвал безопасным сотрудничество Москвы и Пекина для третьих стран

Патрушев: сотрудничество Москвы и Пекина не несет опасности для других стран
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Москва и Пекин не вмешиваются в дела друг друга, а также не ставят целью своего сотрудничества борьбу с какими-либо третьими странами. Об этом 22 мая заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Российско-китайское стратегическое партнерство строится на принципах взаимного уважения и равноправия, глубокого доверия, невмешательства во внутренние дела друг друга и не направлено против третьих стран», — заявил он в ходе российско-китайских консультаций по общественной безопасности, юстиции и правопорядку.

Также секретарь Совбеза РФ указал, что благодаря развитию расчетов в национальных валютах между Китаем и Россией, две страны могут выстраивать отношения, не подверженные давлению извне.

«Несмотря на санкционное давление, продолжает ставить новые рекорды двусторонний товарооборот. Увеличивается доля расчетов в национальных валютах, что делает наши отношения не подверженными внешнему влиянию», — сказал он.

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Ранее, 20 мая, Китай выразил «сильное недовольство» после того, как страны «Большой семерки» (G7) опубликовали коммюнике, в котором адресовали стране несколько упреков по поводу Южно-Китайского моря, прав человека или предполагаемого вмешательства в дела стран — участниц G7. Кроме того, G7 призвала Пекин «оказать давление на Россию» в ситуации с украинским конфликтом. Китай отметил, что «Большая семерка» упорно пытается манипулировать вопросами, связанными с КНР, а также дискредитировать и атаковать страну.

Лидеры стран G7 20 мая приняли итоговое коммюнике за день до окончания саммита в Хиросиме. Из него следует, что страны «Большой семерки» будут противодействовать нерыночным практикам Китая, в том числе незаконной передаче технологий.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решения, принятые на саммите, нацелены на двойное сдерживание Москвы и Пекина. По его словам, НАТО и Евросоюз поставили перед собой цель «победить Россию на поле боя» и устранить страну как геополитического конкурента.

Также 19 мая стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин посетит КНР с официальным визитом 23–24 мая. Стороны обсудят актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Особое внимание планируется уделить взаимодействию в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве.

До этого в марте председатель КНР Си Цзиньпин находился с официальным визитом в Москве. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Путин и Си Цзиньпин по итогам переговоров подписали два совместных документа — заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства. Путин подчеркнул, что в документах поставлена задача кратно нарастить объемы торговли между двумя странами.

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