Антикитайские выпады в коммюнике G7 вызвали «сильное недовольство» КНР

Китай выразил «сильное недовольство» после того, как G7 опубликовала 20 мая коммюнике, в котором адресовала стране несколько упреков по поводу Южно-Китайского моря, прав человека или предполагаемого вмешательства в дела стран — участниц «большой семерки», сообщил портал RTBF 20 мая.

В коммюнике G7 содержится призыв к Китаю «не предпринимать никаких действий по вмешательству» в дела стран-членов G7 и выражается «обеспокоенность» в отношении прав человека «особенно в Тибете и Синьцзяне». Кроме того, G7 призвала Пекин «оказать давление на Россию» в ситуации с украинским конфликтом.

Китай в ответ на подобные заявление вечером субботы выразил свое крайнее недовольство, отметив, что G7 упорно пытается манипулировать вопросами, связанными с Китаем, дискредитировать и атаковать страну.

«Китай выражает свое крайнее недовольство и решительное несогласие, в связи с чем направил официальный протест Японии как стране, принимающей саммит, а также другим заинтересованным сторонам», — заявил представитель МИД КНР.

По словам дипломата, G7 заявляют, как намерены двигаться к мирному, стабильному и процветающему миру, а на самом деле препятствуют миру, подрывают региональную стабильность и тормозят развитие других стран.

«Этот подход не имеет ни малейшего международного доверия», — сказал китайский дипломат.

Ранее в этот день МИД Китая выразил решительный протест и сделал серьезное представление Токио как стороне, принимающей саммит G7 в Хиросиме.

Лидеры стран G7 20 мая приняли итоговое коммюнике за день до окончания саммита. Из него следует, что страны «большой семерки» будут противодействовать нерыночным практикам Китая, в том числе незаконной передаче технологий.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решения, принятые на саммите, нацелены на двойное сдерживание Москвы и Пекина. По его словам, НАТО и Евросоюз поставили перед собой цель «победить Россию на поле боя» и устранить страну как геополитического конкурента.

Саммит «большой семерки» под председательством Японии проходит в Хиросиме с 19 по 21 мая.