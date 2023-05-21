Реклама
Прямой эфир
Мир
Франция призвала G7 заставить Китай надавить на Россию
Происшествия
Легковушка сбила молодую девушку на пешеходном переходе в Подмосковье
Армия
Минобороны РФ сообщило об освобождении Артемовска российскими силами
Армия
Штурмовая группа замкомвзвода Шипулина отвоевала опорпункт у националистов
Мир
Телеканал Al Arabiya сообщил о подписании перемирия сторонами конфликта в Судане
Происшествия
В Саратове два человека пострадали при наезде авто на остановку
Спорт
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в девятый раз
Мир
Белый дом подтвердил проведение переговоров между Байденом и Зеленским на G7
Общество
Пушилин инициировал учреждение наград ДНР за освобождение Артемовска
Происшествия
Два человека погибли и двое пострадали при взрыве в Первомайске ЛНР
Мир
Лавров назвал западное направление во внешней политике РФ полностью исчерпанным
Происшествия
Рогов сообщил о двух взрывах в Токмаке Запорожской области
Мир
В Черновицкой области раскольники из ПЦУ избили священника канонической УПЦ

Антикитайские выпады в коммюнике G7 вызвали «сильное недовольство» КНР

0
Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китай выразил «сильное недовольство» после того, как G7 опубликовала 20 мая коммюнике, в котором адресовала стране несколько упреков по поводу Южно-Китайского моря, прав человека или предполагаемого вмешательства в дела стран — участниц «большой семерки», сообщил портал RTBF 20 мая.

В коммюнике G7 содержится призыв к Китаю «не предпринимать никаких действий по вмешательству» в дела стран-членов G7 и выражается «обеспокоенность» в отношении прав человека «особенно в Тибете и Синьцзяне». Кроме того, G7 призвала Пекин «оказать давление на Россию» в ситуации с украинским конфликтом.

Китай в ответ на подобные заявление вечером субботы выразил свое крайнее недовольство, отметив, что G7 упорно пытается манипулировать вопросами, связанными с Китаем, дискредитировать и атаковать страну.

«Китай выражает свое крайнее недовольство и решительное несогласие, в связи с чем направил официальный протест Японии как стране, принимающей саммит, а также другим заинтересованным сторонам», — заявил представитель МИД КНР.

По словам дипломата, G7 заявляют, как намерены двигаться к мирному, стабильному и процветающему миру, а на самом деле препятствуют миру, подрывают региональную стабильность и тормозят развитие других стран.

«Этот подход не имеет ни малейшего международного доверия», — сказал китайский дипломат.

Семеро оголтелых: как лидеры G7 намерены наказывать Китай и Россию
И почему не все угрозы Запада могут быть воплощены на практике

Ранее в этот день МИД Китая выразил решительный протест и сделал серьезное представление Токио как стороне, принимающей саммит G7 в Хиросиме.

Лидеры стран G7 20 мая приняли итоговое коммюнике за день до окончания саммита. Из него следует, что страны «большой семерки» будут противодействовать нерыночным практикам Китая, в том числе незаконной передаче технологий.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решения, принятые на саммите, нацелены на двойное сдерживание Москвы и Пекина. По его словам, НАТО и Евросоюз поставили перед собой цель «победить Россию на поле боя» и устранить страну как геополитического конкурента.

Саммит «большой семерки» под председательством Японии проходит в Хиросиме с 19 по 21 мая.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023