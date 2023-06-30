Минтранс сообщил о росте авиаперевозок из РФ в Китай в январе–мае этого года

Российские авиакомпании перевезли из пунктов РФ в пункты Китая и обратно за январь–май 2023 года 78,8 тыс. пассажиров, что более чем в 10 раз превышает показатели аналогичного периода 2022 года (7,5 тыс. пассажиров), сообщили «Известиям» в Министерстве транспорта РФ 30 июня.

«Это связано со снятием китайской стороной коронавирусных ограничений, а также увеличением количества рейсов между Россией и Китаем», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что в летнем расписании с российской стороны регулярные пассажирские рейсы в Китай выполняют пять авиакомпаний по 13 маршрутам с общей частотой 32 рейса в неделю. С китайской стороны регулярные рейсы выполняют семь перевозчиков по 10 маршрутам с общей частотой 45 рейсов в неделю.

Минтранс консультируется с авиационными властями КНР с целью дальнейшего расширения авиасообщения между странами.

«Развитие прямого авиасообщения с дружественными странами напрямую влияет на реализацию туристического потенциала России и расширение деловых контактов. Проводимая Министерством транспорта работа также направлена на развитие въездного туризма, о котором в том числе шла речь на совещании президента Российской Федерации Владимира Путина по вопросам развития туризма, прошедшем 28 июня в Дербенте», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее, 23 мая, премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время пленарного заседания на российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае призвал совершенствовать транспортные артерии между государствами. В числе приоритетных направлений он также упомянул расширение авиасообщения.

В мае посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко отметил, что Москва также рассчитывает на позитивный результат переговоров с другой страной — с Вьетнамом — о возобновлении прямого регулярного авиасообщения.