Посол РФ во Вьетнаме оценил перспективы возобновления прямых перелетов

Москва рассчитывает на позитивный результат переговоров с Вьетнамом о возобновлении прямого регулярного авиасообщения. Об этом в интервью «Известиям» рассказал посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко.

«Восстановление турпотока, безусловно, во многом будет зависеть от возобновления прямого регулярного авиасообщения между нашими странами. Переговоры на этот счет ведутся по линии уполномоченных ведомств и организаций сторон. Надеемся на положительный результат», — отметил глава дипмиссии.

Геннадий Бездетко отметил, что Вьетнам обладает значительным туристическим потенциалом, и до пандемии в этой стране ежегодно отдыхали до 600 тыс. россиян.

При этом наибольшей популярностью, по его словам, пользовались, такие курорты, как Нячанг, Дананг, Фантхиет, Муйне и остров Фукуок.

С 4 июня должны начаться регулярные авиарейсы по маршруту Иркутск — Ханой— Иркутск, их будет выполнять компания «ИрАэро».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Геннадия Бездетко «Известиям»:

«Турпоток будет зависеть от возобновления прямого авиасообщения»