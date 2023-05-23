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Посол РФ во Вьетнаме оценил перспективы возобновления прямых перелетов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Москва рассчитывает на позитивный результат переговоров с Вьетнамом о возобновлении прямого регулярного авиасообщения. Об этом в интервью «Известиям» рассказал посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко.

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«Восстановление турпотока, безусловно, во многом будет зависеть от возобновления прямого регулярного авиасообщения между нашими странами. Переговоры на этот счет ведутся по линии уполномоченных ведомств и организаций сторон. Надеемся на положительный результат», — отметил глава дипмиссии.

Геннадий Бездетко отметил, что Вьетнам обладает значительным туристическим потенциалом, и до пандемии в этой стране ежегодно отдыхали до 600 тыс. россиян.

При этом наибольшей популярностью, по его словам, пользовались, такие курорты, как Нячанг, Дананг, Фантхиет, Муйне и остров Фукуок.

С 4 июня должны начаться регулярные авиарейсы по маршруту Иркутск — Ханой— Иркутск, их будет выполнять компания «ИрАэро».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Геннадия Бездетко «Известиям»:

«Турпоток будет зависеть от возобновления прямого авиасообщения»

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