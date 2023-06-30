И стар, и вклад: в РФ увеличатся размеры пенсий

Средний размер социальных пенсий россиян уже к 2026 году составит почти 15 тыс. рублей , следует из проекта основных характеристик бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ (есть в распоряжении «Известий»). Кроме того, с 2025 года будет проводиться дважды в год индексация выплат неработающих пенсионеров. Вдобавок Госдума приняла новый закон о том, что замороженные пенсионные накопления можно будет переоформить в долгосрочные сбережения, о чем «Известиям» сообщили авторы нововведений. Таким образом, уже в ближайшее время россияне смогут делать регулярные взносы в эту программу, увеличивая тем самым объем своих сбережений, что сейчас в связи с заморозкой пенсий в 2014 году невозможно. Подробности — в материале «Известий».

Соцпенсия поспевает за жизнью

Средний размер социальных пенсий в РФ к 2026 году может составить почти 15 тыс. рублей. В документе проекта указано, что «увеличение размеров социальных пенсий будет производиться ежегодно с 1 апреля с учетом прогнозных темпов роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год: в 2024 году — на 4,0%, в 2025 году — на 8,0%, в 2026 году — на 8,4%». Таким образом, средний размер соцпенсии в следующем году может составить 12 901 рубль, в 2025-м — 13 808 рублей, а уже в 2026-м — 14 955 рублей.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отмечает, что пенсионное законодательство России недостаточно мотивирует россиян к продолжению трудовой деятельности с отсрочкой получения пенсии. Такой мотивацией могло бы служить ощутимое увеличение пенсии за каждый год отсроченного выхода на нее.

— Вместе с тем сейчас по поручению президента правительство работает над этим, — указала она. — Одним из предложений является существенное повышения процента фиксированной выплаты страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров за каждый год дополнительной работы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В самое ближайшее время Минтруда совместно с финансовым блоком правительства предложат достойные инструменты, сообщила депутат.

— Социальные пенсии россиян не должны быть меньше МРОТ, — подчеркивает гендиректор СДК «Гарант» Татьяна Есаулкова. — По состоянию на 1 января 2023 года МРОТ в РФ составил 16 242 рубля. По поручению президента с 1 января 2024 года МРОТ планируется повысить на 18,5% — до 19 242 рублей. И это минимальный уровень, к которому необходимо стремиться на уровне государства, на мой взгляд.

Профессор МГУ им. Ломоносова Светлана Хмелевская обращает внимание, что к социальной пенсии в размере 15 тыс. рублей прибавляются также и различные доплаты (в том числе социальная доплата к пенсии до величины прожиточного минимума, выдаваемая в случаях, установленных действующим законодательством), льготы и гарантии.

— Пока что наша система обязательного пенсионного страхования (ОПС) устроена таким образом, что на выходе на пенсию работник может получить страховую пенсию ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП). И тогда ему назначается социальная доплата до величины ПМП в регионе (или федеральная доплата, если ПМП в регионе ниже федерального), — говорит Хмелевская. — Это приводит к уравниванию тех, кто всю жизнь работал, и тех, кто не заработал себе страховую пенсию. Безусловно, такая ситуация «равенства» требует определенных решений.

Перестраховаться никогда не поздно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Еще одно нововведение будет рассмотрено Российской трехсторонней комиссией уже на днях, сообщил «Известиям» источник в Минтруде. Планируется, что с 2025 года индексация пенсий неработающих пенсионеров будет производиться два раза в год. Ожидается, что размер индексации страховых пенсий этой категории граждан с января будущего года может составить 5,3%, а в 2025–2026 годах с февраля — 4,0%.

По разъяснению Светланы Бессараб, если сегодня страховые пенсии индексируются с 1 января текущего года, то в скором будущем станут пересчитываться дважды в год — с 1 февраля и с 1 апреля. Это делается для того, чтобы скорректировать пенсии сначала по уровню инфляции, а потом и по доходам населения. Целью меры является недопущение снижения реальных доходов пенсионеров. Такой расчет уже заложен в бюджет Пенсионного фонда с соответствующими трансфертами из федерального бюджета, добавила депутат ГД.

Стоимость пенсионного коэффициента в будущем году может составить 130,33 рубля, в 2025 году достигнет 140,69 рубля, в 2026-м — 150,42. Предполагается, что среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит: в следующем году — 22 772 рубля, в 2025-м — 24 120 рублей, в 2026-м — 25 690 рублей, рассказал «Известиям» источник в Соцфонде.

Переоформление заморозки

Также заместитель председателя комитета Государственной думы по финансовому рынку Олег Савченко рассказал «Известиям», что Госдума окончательно приняла новый законопроект, разрешающий негосударственным пенсионным фондам стать операторами программы долгосрочных сбережений. Совет Федерации должен рассмотреть его 5 июля. Официальное опубликование после подписи президента РФ ожидается до 18 июля 2023 года. Правительство новеллы полностью поддерживает.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Программа долгосрочных сбережений — это новый инвестиционный инструмент, который позволит россиянам с минимальными рисками самостоятельно накопить себе на дополнительную пенсию.

Участник программы получит следующие преимущества:

— вложения гарантированно застрахованы на сумму до 2,8 млн рублей;

— софинансирование от государства в накоплении до 36 тыс. рублей в год в течение трех лет. Правительство РФ оставило за собой право продлить срок софинансирования;

— возможность получить инвестиционный налоговый вычет в сумме до 52 тыс. рублей ежегодно;

— возможность передать накопленные средства по наследству.

Также накопленные средства можно будет использовать в особых жизненных ситуациях — на оплату лечения и в случае потери участником программы кормильца, отметил Олег Савченко. По его словам, периодические выплаты будут возможны по истечении 15 лет с даты заключения договора или по достижении определенного возраста — у женщин 55 лет и у мужчин 60 лет.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— Впервые, на мой взгляд, правительство предусмотрело все возможные риски и нюансы, — комментирует собеседник. — Оговариваются даже защиты от мошенничества. Это хороший и грамотный договор между государством и гражданином. Ключевой фактор — гарантия на протяжении 15 лет физическому лицу, что никакие экономические сложности не повлекут за собой последствия. Государство это контролирует.

Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков отмечает, что долгосрочные сбережения будут формироваться гражданином самостоятельно за счет добровольных взносов, а также за счет средств ранее сформированных пенсионных накоплений.

— Операторами программы долгосрочных сбережений (ПДС) будут являться негосударственные пенсионные фонды (НПФ) , которые обеспечивают формирование пенсионных накоплений и выплату пенсий на отрезке многих десятков лет, — объясняет Сергей Беляков. — В соответствии со своей инвестиционной политикой НПФ могут вкладывать свои активы в различные финансовые инструменты: в корпоративные и государственные облигации (ОФЗ), акции, банковские депозиты и некоторые другие ценные бумаги, перечень которых определяет регулятор рынка — Банк России.

В настоящее время в структуре активов преобладает значительная доля долговых бумаг (как государственных, так и корпоративных), по пенсионным накоплениям это более 86% активов, что может принести меньшую доходность по сравнению с вложениями в более рискованные инструменты, такие как акции. Но учитывая значительные колебания ценных бумаг на фондовом рынке, данная стратегия позволит гарантировать сохранность средств клиентов в долгосрочном периоде, считают эксперты.

Фото: ТАСС/Олег Елков

— Вообще у ПДС хороший перечень стимулирующих мер, — объясняет генеральный директор НПФ «Достойное будущее» Дмитрий Ключник. — При задействовании софинансирования со стороны государства (за три года — 108 тыс. рублей), реинвестировании повышенного налогового вычета (до 52 тыс. рублей в год) у гражданина есть возможность получить существенную прибавку к пенсии.

В качестве иллюстрации эксперт приводит в пример гражданина 55 лет, которому до получения выплат по ПДС осталось всего пять лет. В рамках накопительной пенсии у него уже сформировано порядка 200 тыс. рублей, эти средства мужчина может перевести в качестве первоначального взноса в ПДС.

— Для того чтобы получить максимальную сумму с НДФЛ (52 тыс. рублей в год), предположим, что гражданин откладывает по 35 тыс. рублей в месяц в ПДС, — продолжает спикер. — Свой «налоговый кешбэк» он снова вкладывает в ПДС и реинвестирует плюс ко всему в первые три года мужчина получает еще и софинансирование со стороны государства (108 тыс. рублей). Не забываем, что ежегодно на накопления гражданина НПФ начисляет еще и инвестиционный доход. Поэтому выплаты по ПДС он сможет получить на пять лет раньше, нежели страховую пенсию.

Таким образом, к 60 годам мужчина накопит сумму в размере 3 млн рублей, поясняет Дмитрий Ключник. Он добавляет, что у участника ПДС есть выбор — забрать всю сумму сразу или же получать ежемесячную выплату. В течение пяти лет он сможет получать в месяц 51 тыс. рублей (что уже в 1,5 раза больше средств, которые он откладывал ежемесячно). Если же растянуть выплаты на 10 лет, то ежемесячно мужчине будет положено примерно по 25 тыс. рублей.