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Эксперт оценил проект бюджета на 2024–2026 годы

Эксперт Миронов: баланс бюджет РФ обеспечивается новыми источниками доходов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Баланс бюджета РФ в условиях неопределенности цен на нефть обеспечивается новыми источниками доходов, рассказал «Известиям» 15 ноября заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

«В частности, новинкой является введение экспортных пошлин, завязанных на валютный курс (пошлины вводятся на ряд позиций при курсе выше 80 рублей за доллар). Важно отметить, что явно невыделенной, но важной целью введения плавающих экспортных пошлин, на мой взгляд, является экономическая интеграция территории России», — отметил эксперт.

Миронов объяснил, что рост экспортных пошлин не только даст несколько десятков миллиардов рублей дополнительных поступлений в бюджет в месяц, но при этом он же косвенно стимулирует обработку сырья внутри страны, а значит экономическую интеграцию регионов запада и востока России. По его словам, это помимо прочего важно в силу тенденции к деглобализации и образованию блоков в мировой экономики и возможного усиления в связи с этим центробежных экономических сил на территории РФ.

Он уточнил, что в новом бюджете на фоне стабилизации экономики и ускоренного роста ряда несырьевых секторов доходы бюджета, по заложенным в бюджет оценкам, вырастут на 5–6 тлрн рублей в год, а расходы на 4–5 тлрн рублей.

«Ситуация с доходами очень неопределенная и может развернуться в сторону их снижения. Но пока можно надеяться, что доходы вырастут за счет заложенных в макропрогноз более высоких сырьевых цен (прежде всего на нефть) при стабилизации курса рубля на уровне 90-92 рубля, что значительно больше, чем в предыдущем прогнозе, а также за счет введения по крайне мере до конца 2024 года пошлин на многие экспортные товары, что будет дополнительно давать около 50 млрд рублей в месяц», — рассказал Миронов.

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Ранее в этот день Госдума приняла во II чтении проект федерального бюджета РФ на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Ожидается, что доходы федерального бюджета в 2024 году составят 35,065 трлн рублей, в 2025 году — 33,552 трлн рублей, в 2026-м — 34,051 трлн рублей. Его расходы прогнозируются на уровне 36,66 трлн рублей, 34,382 трлн рублей и 35,587 трлн рублей соответственно.

22 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что при подготовке проекта трехлетнего бюджета правительство России постаралось принять выверенные решения и гарантировать исполнение соцобязательств.

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