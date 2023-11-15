Госдума приняла во II чтении проект бюджета РФ на 2024–2026 годы

Госдума на заседании 15 ноября приняла во втором чтении проект федерального бюджета РФ на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Документ был опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Ожидается, что доходы федерального бюджета в 2024 году составят 35,065 трлн рублей, в 2025 году — 33,552 трлн рублей, в 2026-м — 34,051 трлн рублей.

Его расходы прогнозируются на уровне 36,66 трлн рублей, 34,382 трлн рублей и 35,587 трлн рублей соответственно.

Дефицит федерального бюджета в следующем году составит 1,595 трлн рублей, 0,83 трлн рублей в 2025 году и 1,536 трлн рублей в 2026 году.

Объем ВВП в 2024 и 2025 годах составит в денежном выражении, согласно прогнозу, 179,956 трлн рублей и 190,637 трлн рублей соответственно, в 2026 году — 202,304 трлн рублей.

Кроме того, к январю 2025 года верхний предел государственного внутреннего долга должен составить 26,637 трлн рублей, 2026 года — 30,159 трлн рублей, а на 1 января 2027 года — 34,356 трлн рублей. Внешний долг прогнозируется в размере $64,0 млрд, $63,1 млрд и $61,2 млрд соответственно.

Также ожидается, что уровень инфляции в 2025—2027 годах будет колебаться в диапазоне 4–4,5%.

Ко второму чтению проекта поступило более 900 поправок, которые перераспределили зарезервированные на следующие три года по отдельным направлениям расходов средства в объеме почти на 7 трлн рублей.

Законопроект поддержали 328 депутатов. Против проголосовали 78, один воздержался. Третье чтение пройдет в пятницу, 17 ноября.

Документ был внесен в парламент 29 сентября. Отмечалось, что по программе социального контракта в проекте бюджета свыше 100 млрд рублей предусмотрено на поддержку граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

26 октября проект приняли в первом чтении. Тогда же президент России Владимир Путин назвал бюджет страны большим, надежным и сбалансированным.

В конце сентября премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства РФ подчеркнул, что при подготовке проекта трехлетнего бюджета правительство России постаралось принять выверенные решения и гарантировать исполнение соцобязательств. По его словам, ни одно из них не останется без финансирования.