Реклама
Прямой эфир
Экономика
Госдума приняла во II чтении проект бюджета РФ на 2024–2026 годы
Экономика
Путин разрешил операции с долями в уставном капитале холдинга USM
Мир
Шиитские формирования обстреляли базу США на западе Ирака
Мир
Reuters сообщило о падении уровня поддержки Израиля среди граждан США
Армия
ВС РФ сбили украинский самолет МиГ-29 в Днепропетровской области
Мир
Польские перевозчики планируют заблокировать еще один КПП на границе с Украиной
Мир
ЕК улучшила прогноз по росту мировой экономики на 2023 год
Происшествия
Здание школы повреждено в результате обстрела Горловки ВСУ
Туризм
Средний чек за вип-туры по России составил 4,8 млн рублей
Мир
Еврокомиссия резко улучшила прогноз роста экономики России
Общество
Замруководителя астраханской ГИБДД уволили после стрельбы из авто
Общество
Мособлсуд оставил в силе приговор экс-главе Хабаровского края Фургалу
Происшествия
Задержанные за стрельбу на свадьбе в Пушкино признали вину

Госдума приняла во II чтении проект бюджета РФ на 2024–2026 годы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госдума на заседании 15 ноября приняла во втором чтении проект федерального бюджета РФ на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Документ был опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Ожидается, что доходы федерального бюджета в 2024 году составят 35,065 трлн рублей, в 2025 году — 33,552 трлн рублей, в 2026-м — 34,051 трлн рублей.

Его расходы прогнозируются на уровне 36,66 трлн рублей, 34,382 трлн рублей и 35,587 трлн рублей соответственно.

Дефицит федерального бюджета в следующем году составит 1,595 трлн рублей, 0,83 трлн рублей в 2025 году и 1,536 трлн рублей в 2026 году.

Объем ВВП в 2024 и 2025 годах составит в денежном выражении, согласно прогнозу, 179,956 трлн рублей и 190,637 трлн рублей соответственно, в 2026 году — 202,304 трлн рублей.

Кроме того, к январю 2025 года верхний предел государственного внутреннего долга должен составить 26,637 трлн рублей, 2026 года — 30,159 трлн рублей, а на 1 января 2027 года — 34,356 трлн рублей. Внешний долг прогнозируется в размере $64,0 млрд, $63,1 млрд и $61,2 млрд соответственно.

Также ожидается, что уровень инфляции в 2025—2027 годах будет колебаться в диапазоне 4–4,5%.

Ко второму чтению проекта поступило более 900 поправок, которые перераспределили зарезервированные на следующие три года по отдельным направлениям расходов средства в объеме почти на 7 трлн рублей.

Законопроект поддержали 328 депутатов. Против проголосовали 78, один воздержался. Третье чтение пройдет в пятницу, 17 ноября.

Держать строгий рост: как и на что увеличат расходы бюджета
Документ на 2024–2026 годы с замечаниями принят в первом чтении

Документ был внесен в парламент 29 сентября. Отмечалось, что по программе социального контракта в проекте бюджета свыше 100 млрд рублей предусмотрено на поддержку граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

26 октября проект приняли в первом чтении. Тогда же президент России Владимир Путин назвал бюджет страны большим, надежным и сбалансированным.

В конце сентября премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства РФ подчеркнул, что при подготовке проекта трехлетнего бюджета правительство России постаралось принять выверенные решения и гарантировать исполнение соцобязательств. По его словам, ни одно из них не останется без финансирования.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023