Путин назвал бюджет России большим, надежным и сбалансированным

Бюджет у России большой, надежный и сбалансированный. Об этом в четверг, 26 октября, на встрече с молодыми учеными заявил президент страны Владимир Путин.

«Это не секвестирование [федеральной космической программы], там идет определенное ужимание отдельных статей бюджета. В целом бюджет у нас большой, надежный и сбалансированный. Всë зависит от готовности отдельных отраслей, в том числе космической отрасли к освоению сегментов своей работы», — отметил глава государства.

Российский лидер посетил ракетно-космическую корпорацию (РКК) «Энергия» в подмосковном Королеве, где проводит встречу со специалистами. На мероприятии он также заявил о заинтересованности государства в развитии частных космических компаний. Для этого необходимо создавать условия и готовить рынок, отметил президент.

Ранее, 25 августа, глава государства поручил «Роскосмосу» и Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) рассмотреть создание космических аппаратов, функционирующих на орбитах до 200 км, и изготовление образцов для испытаний, а также определить целесообразность формирования отдельной программы для этого, оценив необходимый объем и источники ее финансирования. Предоставить доклад необходимо до 1 декабря этого года.

В апреле Путин заявлял о наличии собственных уникальных решений для выполнения оборонных задач и освоения космоса. Он подчеркнул, что Россия последовательно наращивает свой потенциал в данной сфере. Он отметил, что за созданием этих решений лежит напряженный труд многих поколений рабочих, инженеров и ученых.