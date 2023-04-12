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Путин заявил о наличии уникальных решений России в обороне и космосе

Путин: Россия обладает собственными уникальными решениями в обороне и космосе
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Россия обладает собственными уникальными решениями для выполнения оборонных задач и освоения космоса. Об этом в среду, 12 апреля, заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном мероприятии, посвященном Дню космонавтики, в Кремле.

«Для решения оборонных задач, для освоения и изучения космоса наша страна обладает собственными уникальными решениями», — сказал президент.

Он отметил, что за созданием этих решений лежит напряженный труд многих поколений рабочих, инженеров и ученых.

Говоря о развитии ракетно-космической отрасли России, Путин подчеркнул, что она последовательно наращивает свой потенциал. Об этом в том числе говорит тот факт, что в новейшей истории уже было проведено 100 безаварийных пусков подряд, указал глава государства.

Форпостом же страны в космосе, по его словам, должна стать Российская орбитальная станция (РОС), которая придет на смену МКС после 2024 года.

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Ранее 12 апреля Путин во время рабочей встречи с генеральным директором «Роскосмоса» Юрием Борисовым поздравил всех, кто причастен к космической отрасли, с Днем космонавтики. Он указал, что освоение космоса — это «не только какие-то вещи, связанные с научной фантастикой», а это то, что сегодня «требуется народному хозяйству, для укрепления и совершенствования системы обороноспособности страны».

С праздником россиян также поздравил экипаж МКС в составе космонавтов Сергея Прокопьева, Андрея Федяева и Дмитрия Петелина. Они выразили благодарность всем работникам ракетно-космической отрасли и отметили, что воплотить идею космических полетов позволил самоотверженный труд десятков тысяч людей.

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