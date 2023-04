От орбиты до Луны: крупнейшие достижения СССР и России в космосе

12 апреля в мире отмечают событие, определившее историю всего XX столетия: Юрий Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе. За прошедшее время люди успели побывать на Луне, отправить корабли к Марсу и Венере, запустить на орбиту космический телескоп и международную космическую станцию, а также совершить множество научных открытий. Именно космос позволил нашей стране оказаться одним из мировых символов казавшегося невозможным будущего. В преддверии Дня космонавтики «Известия» вспомнили самые значимые достижения Советского союза и России в космосе, а также изучили планы на будущее.

Первый искусственный спутник Земли

Космическая эра началась 4 октября 1957 года, когда на внеземную орбиту вышел первый искусственный спутник Земли, созданный советскими учеными. После первого сигнала «Спутника-1» стало ясно, что произошло историческое событие с большой буквы. Вошедшие в фольклор сигналы «бип-бип-бип» спутника поймали американские радиолюбители Чарльз Вуд и Чарльз Титерс. Любопытно, что аппарат остался незамеченным для американских систем ПВО.

Первое живое существо на орбите

Фото: РИА Новости/Александр Невежин Белка и Стрелка

В августе 1960 года покорять космос отправили двух собак — знаменитых Белку и Стрелку. За сутки ракета обогнула планету 17 раз, а Белка и Стрелка вернулись на Землю живыми. Имена «первых космических путешественниц» до сих пор на слуху во всем мире: без них космическая гонка могла так и остаться сюжетом фантастических книг. После успешного полета Белки и Стрелки трудно было сомневаться, что первый пилотируемый космический полет совершит советский летчик.

Первые люди в космосе

А 12 апреля 1961 ракета «Восток» впервые стартовала с «Байконура» с человеком на борту. Им был 27-летний советский военный летчик Юрий Гагарин, ставший первым в истории, кто совершил полёт в космическое пространство. Выполнив один виток вокруг Земли Юрий Гагарин приземлился в Саратовской области. Полет длился 1 час 48 минут.

Фото: ТАСС/Вера Жихаренко Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, 1963 год

Спустя два года в космосе побывала первая женщина — ею стала советская летчица Валентина Терешкова. Полет начался 16 июня 1963 года и длился почти три дня — 70 часов 50 минут. За это время Терешкова пролетела около 2 млн километров, выполнив 48 оборотов вокруг Земли.

Что писали о полете Гагарина и Терешковой в мире — заголовки газет

Новость о первом человеке в космосе моментально облетела мир. Сообщение ТАСС стало самым цитируемым в мире, а портрет 27-летнего Юрия Гагарина украсил обложки ведущих мировых СМИ — The New York Times, Time и Newsweek. Не менее громко встретили в прессе и полет Терешковой. «Мир в восхищении», сообщала колумбийская El Tiempo. «Позор, что не мы первые», — приводила американская The Philadelphia Inquirer слова женщины-пилота из Оклахомы Джерри Кобб.

Фото: ТАСС Первый в мире космонавт, советский летчик Юрий Алексеевич Гагарин по дороге к стартовому комплексу космодрома Байконур, 12 апреля 1961 года

Первые люди в открытом космосе

Советские летчики Павел Беляев и Алексей Леонов стали первыми, кто побывал в открытом космосе. 18 марта 1965 года Алексей Леонов удалился от корабля на пять метров и пробыл за его пределами 12 минут 9 секунд. Системами корабля и собственно выходом руководил первый пилот Павел Беляев. Этот полет также стал первым в истории человечества, прошедшим в нештатном режиме. Из-за разницы в давлении внутри и снаружи — скафандр Леонова раздулся как воздушный шар. Нештатным оказалось и возвращение на Землю: отказала автоматика, и летчикам пришлось перевести систему управления в ручной режим.

Первой женщиной, вышедшей в открытый космос, стала Светлана Савицкая. В 1984 году она провела за пределами орбитальной станции «Салют-7» более 3 часов. Также Светлана Савицкая стала первой женщиной, совершившей два космических полета.

Космонавт Алексей Леонов выходит в открытый космос, 18 марта 1965 года Фото: РИА Новости

Первый полет к другим планетам

В 1972 году зонд «Пионер-10» был отправлен к Юпитеру, чтобы изучить планету. А в 1973 году он вышел за пределы Солнечной системы, став первым космическим аппаратом, который преодолел солнечное притяжение. Кроме того, он впервые сфотографировал Юпитер из космоса.

Современные ученые планируют новые полеты к Юпитеру, Сатурну, Урану или Нептуну с помощью ядерных космических двигателей, которые сейчас разрабатываются в РФ. Первая миссия ядерного буксира «Зевс» будет включать в себя поиск жизни на спутниках Юпитера, рассказал в интервью «Известиям» исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко. Как пояснял в 2021 году научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый, речь идет об автоматическом аппарате, который сможет облететь Солнечную систему не за 40 лет, как это сделал американский аппарат Voyager, а «гораздо быстрее».

Когда российские космонавты полетят на Луну

Аппарат Луна-25 Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Луна часто становилась основной целью в мировой и отечественной космонавтике. Советская станция «Луна-2» стала первой в мире, достигшей поверхности спутника Земли. Это произошло 14 сентября 1959 года. За ней последовали «Луна-3», сделавшая фото обратной стороны спутника, а в 1070 году на Луну впервые был высажен самоходный аппарат «Луноход-1». Он пробыл на спутнике 10,5 земных месяцев или одиннадцать лунных дней.

В наши дни российская наука активно возрождает лунные планы. Наши космонавты смогут отправиться на Луну уже в ближайшее десятилетие, считают в Институте космических исследований (ИКИ) РАН. Кроме того, в рамках лунной программы Россия готовит к отправке автоматический посадочный аппарат «Луна-25». На сегодня это один из самых амбициозных, но далеко не единственный проект отечественной космонавтики. Как пояснили в «Роскосмосе», благодаря советским наработкам и новые решениям полет российских космонавтов обойдется в четыре раза дешевле, чем запуск лунной команды в американской NASA.

Орбитальная станция РОС

Расстыковка корабля «Союз МС-19» с МКС Фото: Роскосмос

Роскосмос готовится выйти из совместной программы МКС и создавать российскую орбитальную станцию РОС. Примерный облик станции уже известен, однако строительство начнется не раньше 2028 года. Предполагается, что РОС будет многомодульной станцией, чтобы была возможность расширять или менять модули — эту схему разработали еще в СССР, и до сих пор она считается наиболее простым и логичным решением. Основой будущей станции станет НЭМ — научно-энергетический модуль станции. Орбита станции предположительно будет полярной, движущейся поперек движения планеты. Благодаря этому со станции можно будет постепенно наблюдать всю Землю.

Спутниковая система ГЛОНАСС

В мире существует всего три глобальные навигационные спутниковые системы — американская GPS, китайская BeiDou и российская ГЛОНАСС. Последняя позволяет определять местоположение с точностью до 2 метров и рассчитана на работу в отечественном сегменте. Основой системы ГЛОНАСС являются 24 спутника, движущихся над поверхностью Земли. Основное отличие от GPS в том, что спутники ГЛОНАСС в орбитальном движении не имеют синхронности с вращением Земли, что обеспечивает им большую стабильность.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Глонасс-К» Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ