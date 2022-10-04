Сигнал с орбиты: первый спутник Земли создали советские инженеры

65 лет назад, 4 октября 1957 года, в 22 часа 28 минут по московскому времени на внеземную орбиту вышел первый аппарат, посланный с нашей планеты — искусственный спутник Земли, созданный советскими учеными. Началась космическая эра. Об этом великом событии вспоминают «Известия».

Сказка и быль

Идею запуска на орбиту беспилотных аппаратов, которые могли бы стать искусственными спутниками Земли, ученые предлагали давно. Теоретически все понимали, что межпланетные путешествия не могут начаться без разведки, которую проведут такие аппараты. Не хватало главного — транспорта, который мог бы, как в песне, «преодолеть пространство и простор» и доставить такой аппарат на орбиту. Но такие конструкторы, как Сергей Королев и Валентин Глушко, от теории перешли к практике и сумели «сказку сделать былью». Их поддерживал военный заказ, а в сердцах этих ученых с юности жила мечта о межпланетных путешествиях.

Сигнал с орбиты Макет ракеты-носителя «Восток», Р-7 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

И в 1957 году появилась Р-7, легендарная «семерка» — пожалуй, самое выдающееся достижение «фирмы Королева», ставшее основой для прорыва в космос. «Семерка» изменила соотношение сил в холодной войне. В арсенал Советской армии поступила первая в мире баллистическая межконтинентальная ракета. 21 августа 1957 года чудо-ракета безукоризненно стартовала и, пролетев через всю страну, достигла намеченной точки на Камчатке. Это стало важнейшим событием не только для военных, но и для ученых: стало ясно, что у нас есть ракета, способная первой в мире преодолеть притяжение Земли. И Королев «выпросил» у руководства ракету для мирного, космического запуска. Эту идею поддержал и президент академии наук, выдающийся математик Мстислав Келдыш, считавший космические проекты необходимым и мечтавший об орбите не меньше ракетчиков.

Простейший

1957-й был объявлен Международным геофизическим годом. И советские ученые собирались сделать свой космический эксперимент кульминацией программы этого знаменательного года. При этом подготовка старта, разумеется, проходила в условиях жесткой секретности. Надо сказать, что с появлением «семерки» советских ракетчиков и предприятия, связанные с их разработками, стали «конспирировать» сильнее, чем прежде. Сообщить собирались только о триумфальном результате мирного эксперимента — запуске искусственного спутника Земли.

Многие ученые не видели смысла в запуске «примитивного космического аппарата». Но Королев настаивал на самом экономичном и надежном проекте, который получил кодовое название ПС-1, то есть «простейший спутник первый». Королев понимал: главное — чтобы мы были первыми и чтобы старт не обернулся аварией.

Сигнал с орбиты Макет первого искусственного спутника Земли «Спутник номер 1» Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Когда Королеву приносили один за другим эскизы ПС-1, он их отвергал, а на вопрос: «Почему?» с улыбкой отвечал: «Потому что не круглый». Академик знал, что сфера — идеальная форма, дающая максимальный объем при минимальной поверхности. Вот и получился шар из алюминиевых сплавов, ярко блестевший на солнце, из которого вырастали четыре антенны, распространявшие сигнал, ставший легендарным — «бип-бип-бип».

Почти всё королевцы сделали своими силами. Проектировал «Спутник-1» конструктор Николай Кутыркин. Траекторию вывода ракетоносителя на орбиту рассчитал 25-летний ученый и будущий космонавт Георгий Гречко. За ракетные вопросы, естественно, отвечал Королев. Огромную роль в космической премьере сыграл и академик Валентин Глушко, создавший двигатель для «семерки». Михаил Рязанский, разработчик первых советских локаторов, отвечал за радиоаппаратуру.

«Огромное вам русское спасибо!»

Запуск запланировали на 6 октября 1957 года — за месяц до 40-летия Октябрьской революции. В том случае, если бы старт оказался неудачным, Королев надеялся, что ему дадут возможность повторить попытку до начала праздников. Но в конце сентября наши ученые узнали, что американцы именно на 6 октября наметили научную конференцию под сенсационным названием «Спутник над планетой». Что это? Возникла тревога, что они собираются запустить свой аппарат накануне этого дня. Разведчики докладывали, что никакие приготовления среди заокеанских ракетчиков не выявлены. Но на всякий случай Королев убедил своих кураторов перенести запуск на 4 октября.

Старт готовился на полигоне министерства обороны «Тюра-Там» в казахской степи, впоследствии ставшем на весь мир известным как космодром Байконур. Многим запомнилось, что поздним вечером 4 октября, во время первого космического взлета, возле стартовой площадки стоял горнист. В какой-то момент он заиграл позывную мелодию «Заря». Романтики увидели в этом торжественный гимн зарождавшейся космической эре, а реалисты — сигнал, чтобы обслуживающий персонал покинул зону ракетного старта.

Сигнал с орбиты Сергей Павлович Королев Фото: РИА Новости

Только когда спутник сделал два оборота вокруг Земли, ученые покинули свои позиции на Байконуре и доложили в Москву об успешном запуске. Королев выступил перед коллегами — каждый из них навсегда запомнил эти слова: «Сегодня свершилось то, о чем мечтали лучшие умы человечества!.. Начался штурм космоса. И первой страной, проложившей дорогу в космическое пространство, явилась наша страна... Разрешите мне поздравить всех вас с этой исторической датой. Разрешите особо поблагодарить всех младших специалистов, техников, инженеров, конструкторов, принимавших участие в подготовке носителя и спутника, за их титанический труд... Еще раз большое вам русское спасибо!»

Над Москвой ПС-1 впервые пролетел на следующий день, 5 октября, ночью, в 01 час 46 минут. А над миром первый спутник кружил до 4 января 1958 года, совершил 1440 витков вокруг нашей планеты, потратив на каждый 96 минут.

Неслыханный резонанс

Мало кто ожидал такого прорыва. Даже Вернер фон Браун — самый компетентный специалист в этой области — в августе 1957 года публично заявил, что русские в своих попытках освоения космоса далеко отстали от американцев. Да и советские ученые в солидных журналах называли преодоление земного притяжения задачей, которую наука сумеет решить только через десятилетия.

Любопытно, что первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев в то время не слишком серьезно относился к космическим разработкам. Успехи ракетчиков интересовали его прежде всего в военном аспекте. Это неудивительно. К космическим исследованиям тогда всерьез относились только немногие ученые и любители научной фантастики.

Но, как только «Спутник-1» стал подавать первые сигналы с орбиты, стало ясно, что произошло историческое событие с большой буквы. Впервые в истории творению человеческих рук удалось достичь первой космической скорости. Международный резонанс этого события оказался небывалым. Советская пресса, однако, не сразу осознала несомненный триумф отечественной науки. 5 октября «Правда» вышла с передовицей «Подготовка к зиме — дело неотложное», а сообщение о спутнике скромно шло в подвале. Зато на следующий день главное событие 1950-х в советской прессе стали подавать как действительно нечто великое.

Фото: ТАСС Первый искусственный спутник Земли над Австралией, 1957 год

Хрущев почувствовал, что «мирное освоение космоса» может стать для Советского Союза наилучшей визитной карточкой. Победа в космической гонке доказывала преимущества отечественной системы образования и науки, говорила о самоотверженности и героизме наших ученых. Так и стали преподносить это событие в прессе — на первых полосах всех газет, в официальных сообщениях радио и еще не слишком распространенного телевидения. «Искусственные спутники Земли проложат дорогу к межпланетным путешествиям, и, по-видимому, нашим современникам суждено быть свидетелями того, как освобожденный и сознательный труд людей нового, социалистического общества делает реальностью самые дерзновенные мечты человечества», — так, патетически, завершались те репортажи.

Особенная эффектность спутника была в том, что он появился над планетой, как сказал бы Владимир Маяковский, «весомо, грубо, зримо». Это достижение нетрудно было увидеть в телескоп, а его сигналы каждый мог услышать на радиоволнах. Сразу стало ясно, что индустрия советской науки и техники — не фикция, не показуха. Русское слово «спутник» мгновенно вошло во все языки мира.

Вошедшее в фольклор «бип-бип-бип» спутника поймали американские радиолюбители Чарльз Титерс и Чарльз Вуд (последний, кстати, был священником). А уже через несколько часов Соединенные Штаты впервые почувствовали себя уязвимыми — хваленые системы ПВО просто не заметили советский аппарат. Началась форменная паника. Телепроповедники уверяли, что страшные русские коммунисты могут уничтожить Нью-Йорк в любую минуту. Рынок акций обвалился, а фон Браун предрекал «сущий ад» в Вашингтоне — в политическом отношении.

Но воевать никто не собирался. Зато в мирном соревновании Москва явно вырвалась вперед. Французский журнал «Пари-матч» констатировал: «Рухнула догма о техническом превосходстве Соединенных Штатов».

Лавры первопроходцев

Произошло настоящее научно-техническое чудо. А главное — начало важного и долгого дела. За прошедшие годы никто не оспаривал исключительную важность спутников — и для связи, и для безопасности, и для исследования космического пространства, и для наблюдения над землей — в том числе в военно-стратегических целях. Благодаря спутникам мы получили и интернет, и интервидение, и мобильную телефонную связь, и новые возможности для метеорологии. И если бы не запуск «Спутника», не случились бы ни полеты Юрия Гагарина и Германа Титова, ни первый в истории выход в открытый космос Алексея Леонова.

Долгие месяцы американцы безуспешно пытались вывести на орбиту свой «сателлит» — небольшой, но столь важный в качестве ответа Москве. Но первый американский спутник вышел на орбиту только 1 февраля 1958 года. К тому времени с Байконура уже отправился в путь и второй спутник, с собакой Лайкой на борту, с более сложной аппаратурой, системой регенерации и контроля температуры кабины. Приоритет Москвы в этой области не вызывал сомнений.

Сигнал с орбиты Памятная медаль, посвященная первому искусственному спутнику Земли Фото: ТАСС

Французский спутник стартовал в ноябре 1965-го. Китайский и японский — в 1970-м, британский — в 1971-м. Спутники изменили нашу жизнь. Тем важнее для нас память о первопроходцах, которые помогли человечеству взглянуть на себя со стороны. Это праздник, принадлежащий не только сегодняшнему дню, но и далекому будущему, которое просто невозможно представить без активного исследования космического пространства.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»