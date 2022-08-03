По доле случая: российское госпредприятие может стать акционером OneWeb

Россия может стать акционером оператора спутникового интернета OneWeb , узнали «Известия». Это произойдет при слиянии компании с французским оператором спутниковой связи Eutelsat, отметили участники рынка космической связи. 3,4% акций Eutelsat принадлежит РФ через ФГУП «Космическая связь» (ГПКС). Таким образом, Россия может стать миноритарным акционером одной из двух существующих спутниковых группировок, планирующих покрыть быстрым интернетом весь мир. Впрочем, есть сценарий, при котором российское госпредприятие может оказаться просто аффилированным с OneWeb.

Космическое слияние

Eutelsat со штаб-квартирой во Франции и британская OneWeb в конце июля объявили о готовящемся слиянии . Сроки сделки в совместном сообщении не раскрывали. Известно, что Eutelsat увеличит свою долю в OneWeb до 100%, обменяв допэмисссию своих акций на 77,1% капитала британской компании (оставшиеся 22,9% уже ей принадлежат) . Таким образом, половина объединенной корпорации будет принадлежать нынешним акционерам Eutelsat, половина — совладельцам OneWeb , отмечено в совместном сообщении операторов.

При слиянии Eutelsat и OneWeb среди акционеров объединенной компании может оказаться российское ГПКС, которому принадлежит небольшой пакет акций в Eutelsat , сказал «Известиям» источник, близкий к одному из отечественных спутниковых операторов. Впрочем, возможна и такая схема слияния, при которой ГПКС не станет акционером объединенного оператора, но будет аффилировано с ним , уточнил он.

Спутниковая вязь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По официальным данным OneWeb, среди ее акционеров сейчас — правительства Великобритании и Руанды, один из крупнейших промышленных холдингов Индии Bharti Enterprises, японская инвесткомпания SoftBank и другие. После объединения к ним может добавиться российское государство в лице ФГУП «Космическая связь», подтвердил один из участников рынка спутниковой связи. Из отчета ГПКС за 2021 год действительно следует, что ему принадлежит чуть менее 3,4% (около 34,2 млн) акций компании Eutelsat S.A. , которая владеет спутниковой группировкой Eutelsat. П ри схеме слияния, оговоренной в заявлении Eutelsat и OneWeb, у ГПКС может оказаться чуть менее 1,7% акций объединенного оператора , подсчитали «Известия».

Издание направило запросы в Eutelsat и OneWeb.

У ГПКС действительно есть небольшая доля в Eutelsat, однако она вряд ли позволит российскому оператору стать полноценным акционером объединенной компании , считает гендиректор ГПКС Алексей Волин.

— Мы не знаем ни детальных условий сделки, ни того, как они будут выполняться, как будут засчитываться акции Eutelsat при переводе в акции OneWeb, что будет с российскими акциями. Говорить о том, что мы однозначно автоматически станем акционерами объединенной компании, неверно, — указал он.

Тем более что у Eutelsat есть несколько юридических лиц и какое из них будет участвовать в слиянии, пока не известно , отметил Алексей Волин.

«Известия» направили запрос в Минцифры.

Ранее стало известно о непростых отношениях OneWeb с российскими властями . Как заявлял в 2018 году представитель ФСБ, заявления организаторов проекта о том, что деятельность OneWeb не носит разведывательный характер и не наносит ущерб личности и обществу, носят декларативный характер и не могут быть проверены российской стороной.

Спутниковая вязь1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Говорилось и о том, что появление в РФ иностранного провайдера спутникового интернета может привести к возникновению неоправданной конкуренции для российских операторов. Тогда же OneWeb отказали в выделении радиочастот для работы в РФ. Также сообщалось, что представители компании вели переговоры о привлечении финансирования с крупнейшими российскими бизнес-группами, но инвестиций из нашей страны в проект, в который ранее вкладывались, в частности, Coca-Cola и британский миллиардер Ричард Бренсон, так и не последовало.

Трудности перехода

OneWeb — спутниковая группировка, состоящая из 648 космических аппаратов. Они покрывают скоростным интернетом всю Землю, включая полюсы и приполярные районы . Каждый спутник OneWeb может «с неба» дать беспроводной интернет со скоростью почти 8 Гбит/с , объяснил партнер ComNews Research Леонид Коник.

— Теоретически вхождение России в этот проект, пусть даже невольное, могло бы способствовать легализации OneWeb в РФ . Такое покрытие и скорости могут обеспечивать только две спутниковые группировки — собственно, OneWeb и Starlink Илона Маска, — объяснил эксперт.

По словам Леонида Коника, присутствие OneWeb в России, вероятно, могло бы решить проблему с покрытием интернетом с помощью портативных устройств удаленных районов нашей страны, включая Северный морской путь . Для властей РФ OneWeb с отечественным акционером, пусть и столь миноритарным, все-таки предпочтительнее, чем американская Starlink, полагает он.

— Акционерное участие России в проекте может улучшить отношение к нему российских чиновников, но пока непонятно, как скажутся на этом санкции и желание Запада ограничить РФ в доступе к технологиям, в том числе и спутниковым , — задался вопросом Леонид Коник.

Спутниковая вязь2 Модель спутника OneWeb Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Kim Shiflett

Станет ли ГПКС миноритарным акционером либо аффилированным лицом через цепочку компаний, зависит от того, какое именно юридическое лицо группы Eutelsat будет участвовать в сделке, отметил руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. В первом случае ГПКС не сможет оказывать решающего влияния на деятельность объединенной компаний, однако в зависимости от корпоративных документов, вероятно, будет иметь право запрашивать финансовую и отчетную документацию, принимать участие в голосовании акционеров, получать дивиденды, сказал он.

— При этом комплект запрашиваемой документации, как правило, ограничивается теми документами, которые необходимы для составления бухгалтерской отчетности. То есть обычно речи о технической и иной документации, составляющей коммерческую тайну, не идет. Иными словами, ГПКС сможет запрашивать сведения о договорах, которые заключает компания, притом что она может отказать в выдаче документации и в случае инициирования спора суд будет определять, действительно ли необходимы акционеру данные документы, — объяснил юрист.

Кроме того, вопрос о владении ГПКС акциями Eutelsat пока остается спорным , напоминает Ярослав Шицле. С 2008 года корпорация находится в судебных разбирательствах с компанией Orion Satellite Communications Inc . В рамках этого спора ставился вопрос об аресте акций Eutelsat, принадлежащих ГПКС . В нынешних условиях есть риск ограничения владения этими акциями российского ФГУПа, поэтому до конца не ясно, будет ли оно иметь возможность косвенно участвовать в управлении объединенной компании, рассуждает Ярослав Шицле.