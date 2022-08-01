Тоска объявлений: почему бизнес выступил против единого оператора рекламы

Представители бизнеса вновь выступили против поправок в закон «О рекламе», подразумевающих создание единого оператора цифровых рекламных конструкций и электронных объявлений в Сети. Его выберут из числа коммерческих компаний, соответствующий законопроект сейчас рассматривает Госдума. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) опасаются, что с появлением новой структуры сайты с объявлениями, такие как «Авито», «Циан» и многие другие, прекратят свое существование и люди не смогут бесплатно продавать там свои квартиры, автомобили и вещи. Об этом сказано в письме организации председателю ГД Вячеславу Володину. «Известия» ознакомились с документом. Законопроект, о котором идет речь, касается национальной безопасности, подчеркнули в Госдуме: не секрет, что у большей части подобных сайтов иностранные учредители, и у них может быть свое видение того, как распоряжаться персональными данными граждан. Кроме того, в последнее время растет число киберпреступлений, в том числе с использованием площадок для объявлений, а новые нормы в перспективе могут позволить защитить права потребителей.

Внимание, объявление

Поправки в закон «О рекламе», уже одобренные в первом чтении, предполагают, что частная интернет-торговля, в основном электронные доски объявлений, полностью прекратят свою деятельность, уверены в АКИТ . Ассоциация направила обращение спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Согласно обсуждаемому проекту, «предпринимательская деятельность по размещению электронных объявлений физических лиц о реализации товаров и услуг (работ) на территории РФ осуществляется исключительно единым оператором цифровых рекламных конструкций и объявлений». «Иным лицам запрещено» заниматься этой работой, сказано в документе.

То есть с созданием единого оператора остальные компании обяжут прекратить деятельность по размещению объявлений физлиц, сделали вывод в АКИТ. При этом у нового регулятора будет право устанавливать цену за свою услугу, отметили там со ссылкой на поправки.

«Полная монополизация отрасли социальной электронной коммерции приведет к ухудшению качества жизни граждан и возможностей приобретать товары и услуги по низким ценам», — указала ассоциация в письме.

— Они позволяют населению с низкими доходами удовлетворять свои бытовые потребности, например, найти работу, продать бывшие в употреблении вещи, технику, автомобили и даже купить квартиру, — пояснил «Известиям» президент АКИТ Артем Соколов.

Тоска объявлений Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

« По сути, именно конкуренция позволила сделать эти сервисы такими, какие мы их видим сегодня », — резюмировал бизнес.

АКИТ не поддерживает законопроект и просит исключить из него электронные доски объявлений , сказано в письме.

В Госдуме пока не получили письмо от АКИТ, сказали «Известиям» в нижней палате парламента. «Известия» также направили запросы в Минпромторг и ФАС.

Против резонансного законопроекта ранее выступали «Авито» и «Сбер», писали СМИ. Согласно сообщениям, компании обратились к российскому премьер-министру Михаилу Мишустину и попросили организовать обсуждение поправок.

28 июля на круглом столе «Справедливой России» в ГД представители «Авито», «Яндекса», Ozon и «Рамблера» призвали исключить доски объявлений из документа.

Рассмотрение законопроекта во втором чтении было запланировано на середину июля, но его решили отложить.

Интересы государства

Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, правовой режим, предусмотренный им, аналогичен правовому режиму в сфере регулирования социальной рекламы в интернете. В большей мере он посвящен распространению цифровой наружной рекламы и установке цифровых рекламных конструкций, однако в нем фигурирует и размещение электронных объявлений физических лиц.

«Наиболее уязвимые сектора в информационной сфере — это наружная реклама на цифровых носителях, на транспорте и электронные доски с объявлениями, где физические лица размещают существенный массив информации, который может быть использован недружественными странами в целях нанесения ущерба РФ и российским юридическим и физическим лицам », — следует из пояснительной записки к законопроекту.

Предполагается, что благодаря созданию в стране единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений, наделенного широким кругом полномочий, удастся избежать этих опасностей.

Тоска объявлений Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

В целом законопроект касается обеспечения национальной безопасности . Поэтому важно знать, как сейчас защищены персональные данные россиян на подобных электронных досках объявлений , рассказал «Известиям» автор законопроекта Артем Кирьянов («Единая Россия»).



— Необходимо понимать, кто и каким образом контролирует эту фактуру. Не секрет, что большая часть подобных сайтов имеют иностранных учредителей и у них может быть свое видение того, как распоряжаться такой информацией , — заметил он. — Тем более ситуация развивается на фоне роста киберпреступлений. Поэтому следует защищать людей, которые передают свои данные этим площадкам.

Парламентарий уверен: только решительные меры могут навести порядок в этой ситуации. Более того, новый подход поможет обеспечить прослеживаемость сделки: она должна идти таким образом, чтобы можно было понять, кто продавец, кто покупатель. Это поможет в перспективе защитить права потребителей.

Создание единого оператора цифровой наружной рекламы позволит снизить риск злоупотребления со стороны зарубежных компаний, заявлял ТАСС ранее управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

— Зарубежные страны практически исчерпали способы санкционного давления на экономику России, поэтому вероятно усиление негативного воздействия на граждан при помощи интернет-рекламы, которую россияне видят на досках цифровых объявлений и цифровых рекламных конструкциях. Оператором цифровой наружной рекламы может стать только неподконтрольное иностранцам российское юрлицо. Это позволит снизить риск злоупотребления со стороны зарубежных компаний, — пояснял эксперт.

Расклейка на столбах

У пользователя должен быть выбор удобных для него сервисов и платформ, подчеркнули в «Циане». Там разделяют опасения, которые высказала АКИТ, сказал «Известиям» представитель компании. Принятие поправок в закон «О рекламе» и включение в него классифайдов (ресурсы для объявлений физических и юридических лиц) станет катастрофой для отрасли, заметили в «Авито».

— Такие компании, как мы, «Циан», и другие, должны будут прекратить свое существование в текущем виде, — добавили там. — А это удар по пользователям классифайдов, то есть миллионам простых людей.

Предлагаемое регулирование классифайдов избыточно, уверены в пресс-службе «Яндекса». Подобные инициативы важно обсуждать со всеми игроками IТ-рынка и учитывать баланс интересов всех сторон.

Тоска объявлений Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Общественники также критично оценили проект.

— К законопроекту отношусь как к намерению под надуманными предлогами монополизировать рынок цифровой наружной рекламы, к которой инициаторы присоединили совсем другой со всех точек зрения рынок досок частных объявлений , — сказал «Известиям» председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ. — Если законопроект примут, то люди лишатся эффективных сервисов, которыми Россия может гордиться. Граждане вернутся к «технологиям» расклейки объявлений на столбах и остановках.

Есть риск того, что если закон примут, то с рынка вынужденно уйдет много привычных потребителям сервисов , сказал «Известиям» глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. При этом возникает вопрос, сможет ли новый единый сервис их качественно заменить, какие у него будут стимулы к развитию и совершенствованию .

— Монополии никогда не были благом для потребителей. Напротив, только в сферах, где существует жесткая конкуренция, мы видим постоянное улучшение сервиса и максимально выгодные цены, — заметил эксперт. — В этом случае мы говорим об уже сложившемся рынке, на котором работают сотни компаний и есть миллионы потребителей.