Магазин на смартфоне: число продавцов на маркетплейсах выросло втрое

За последний год число активных продавцов на маркетплейсах увеличилось в три раза, говорится в исследовании «Тинькофф eCommerce» (есть у «Известий»). Кратные темпы роста подтвердили и представители торговых площадок. По данным Минэка, на маркетплейсах свои товары и услуги предлагают более 217 тыс. малых и средних предпринимателей и самозанятых. Такой формат торговли позволяет упростить выход на большую аудиторию, пояснили «Известиям» представители бизнеса и общественных организаций.

Площадка продавца

Со II квартала 2021 по II квартал 2022 года количество активных продавцов на маркетплейсах увеличилось втрое. Об этом говорится в исследовании платформы для роста онлайн-продаж «Тинькофф eCommerce», проведенном в рамках аналитического проекта Tinkoff Data. В соответствии с ним за весь 2021 год (декабрь 2021-го к декабрю 2020-го) количество предпринимателей на площадках увеличилось в 4,6 раза. В маркетплейсах предпринимателей привлекает низкий порог входа на площадки и быстрый доступ к большой аудитории клиентов, для 33% из них торговля на маркетплейсе — основной источник дохода.

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, размещающих товары и услуги на коммерческих электронных площадках с 2019 по 1 июня 2022 года (последние доступные данные), составило более 217 тыс., заявили «Известиям» в Минэке. В ведомстве уточнили, что активно приобретают товары через интернет 70 млн клиентов. Ежегодный прирост российского рынка электронной коммерции оценивается в 25–30% до 2025-го, спрогнозировали в министерстве.

По оценкам сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace, с которыми ознакомились «Известия», общее число продавцов на таких площадках исчисляется сотнями тысяч. На Wildberries количество юрлиц, у которых есть хотя бы один товар в наличии, составляет 241,5 тыс., сообщил представитель Moneyplace. Действующих продавцов на Ozon — 98 тыс., на «Яндекс Маркет» — 38,7 тыс. (в их число входят предприниматели, предложения которых находятся на первых восьми страницах площадки).

По данным «Тинькофф eCommerce», подавляющее большинство продавцов (82%) ведут торговлю лишь на одной площадке. Почти половина опрошенных (46%) отметили повышение прибыли после начала работы с маркетплейсом. А с выходом на каждую новую площадку обороты компаний увеличиваются в два-три раза.

— Бизнес маркетплейсов растет, небольшие интернет-магазины постепенно уступают им место. Число продавцов на маркетплейсах стремительно увеличилось с начала пандемии. Только за последний год количество онлайн-предпринимателей среди клиентов «Тинькофф eCommerce» увеличилось в 2,5 раза, до 150 тыс. Причем больше всего вырос как раз сегмент продавцов маркетплейсов, сейчас их уже более 70 тыс. Чтобы найти своего клиента, предпринимателям нужно будет выходить на несколько маркетплейсов, глубже анализировать рынок и потребительский спрос, — спрогнозировал директор «Тинькофф eCommerce» Илья Кретов.

«В ходе опроса одной из основных сложностей торговли на маркетплейсах 51% продавцов обозначили высокую конкуренцию. Еще 49% указали на проблемы с продвижением товара на площадке. Среди других важных проблем респонденты выделяют высокие комиссии (44%), недостаток открытой аналитики (39%) и сложности в коммуникациях с площадкой (37%)», — сообщается в исследовании.

Эра маркетплейсов

«Известия» спросили крупнейшие маркетплейсы о динамике числа продавцов. В Wildberries сообщили, что к началу июля 2022-го свои товары реализуют 840 тыс. предпринимателей — это в пять раз больше, чем годом ранее. Количество продавцов на Ozon выросло в 3,5 раза, до 120 тыс., по итогам I квартала 2022 года, рассказали в его пресс-службе. Там отметили, что в топ-5 категорий, которые продаются на маркетплейсе, входят товары для дома, одежда, электроника, товары для красоты и здоровья, а также продукция для детей.

Число активных продавцов на «Яндекс Маркете» в I квартале 2022 года выросло более чем в три раза в сравнении с 2021-м: к концу марта с маркетплейсом сотрудничали более 42 тыс. компаний. Количество подключившихся к «СберМегаМаркету» предпринимателей и компаний во II квартале 2022-го увеличилось в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщил представитель маркетплейса. Абсолютных цифр в компании не раскрыли.

По предварительным оценкам Data Insight, объем рынка электронной торговли во II квартале 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021-го на 62% по количеству онлайн-заказов и на 35% в денежном выражении. Как сообщили «Известиям» в компании, за первое полугодие 2022-го рынок составил 1,17 млрд онлайн-заказов и примерно 2,4 трлн рублей.

— Основной драйвер роста электронной коммерции — это переток покупателей и покупок из офлайна, во многом обусловленный ростом заметности и известности крупнейших онлайн-игроков и их предложения. И этот переток из офлайна столь мощный, что позволяет онлайн-продажам, особенно на маркетплейсах, расти даже тогда, когда в целом рынок розничной торговли сокращается, — отметил партнер Data Insight Борис Овчинников.

После февраля 2022 года часть зарубежных брендов ушла из России, поэтому 37% респондентов указали на снижение конкуренции. В исследовании отмечается, что еще 18% опрошенных планируют переориентироваться на импортозамещение. При этом лишь четверть продавцов опасаются проблем в связи с новыми экономическими реалиями. Уход зарубежных брендов с рынка временно снизит конкуренцию за покупателя и подстегнет замещение импорта, таким образом, даже в новых условиях электронная коммерция продолжит развиваться, считает Илья Кретов.

При этом некоторые предприниматели сталкиваются со сложностями при размещении на маркетплейсах, рассказал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. При формировании рейтингов потребитель может снизить оценку товара, пришедшего в ненадлежащем состоянии или позже срока. По идее ответственность здесь должна лежать на маркетплейсе, но по факту потребители снижают оценку конкретному товару и продавцу.

Хотя количество маркетплейсов растет с каждым годом, крупные игроки пользуются своим олигополистическим положением и могут менять различные условия в одностороннем порядке, отметил член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков. Он пояснил: особенно такая ситуация обостряется в период сезонных распродаж, когда поставщики товаров вынуждены соглашаться с условиями акций.

Эпоха маркетплейсов началась еще в 1995 году, когда был основан Amazon, и сейчас она переживает свой расцвет, констатировал менеджер по продукту (product owner) рекламной платформы Caltat Максим Антонов. По его прогнозам, популярность таких площадок будет только расти. Эксперт считает, что благодаря этому тренду выигрывают все: потребитель может выбирать из широкого ассортимента и пользоваться комфортными условиями заказа, продавцы наращивают продажи, а государство увеличивает налогооблагаемую базу.