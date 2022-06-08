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Героями новой рекламной кампании «Авито» стали российские предприниматели

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Популярная платформа для коммерции «Авито» запустила новую рекламную кампанию в поддержку российских предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Героями роликов стали реальные представители малого и среднего бизнеса, среди которых — создатель салонов связи, владелец точки по продаже автомобилей с пробегом, специалист по ремонту, директор сети агентств недвижимости. В рекламных видео предприниматели рассказывают, как с помощью «Авито» они смогли построить успешный бизнес.

На федеральном уровне кампания стартует 8 июня. Для ее реализации задействуют несколько медиаканалов, включая рекламу в бизнес-центрах, а также различные digital-форматы. С их помощью планируется охватить аудиторию в 75 млн человек старше 18 лет.

По словам коммерческого директора «Авито» Игоря Макарова, «за последние годы компания сделала гигантский шаг в развитии». «Более половины всех профессиональных продавцов, представляющих сегодня малое и среднее предпринимательство в стране, доверяют нам развитие своего бизнеса и добиваются успеха вместе с «Авито», — отметил он, подчеркнув, что именно поэтому героями новой рекламной кампании стали реальные предприниматели. «Их истории — живой пример того, как мы помогаем им расти», — добавил Макаров.

По данным аналитических платформ App Annie и Similar Web, «Авито» — самая популярная онлайн-площадка объявлений в мире. Ее ежедневная аудитория составляет 22 млн человек, а годовая — более 80 млн. Каждый день на «Авито» заключается более 500 тыс. сделок. Любой предприниматель вне зависимости от сферы деятельности и размера бизнеса может развивать на платформе свое дело и находить новых клиентов. Количество активных объявлений на площадке сегодня превышает 100 млн. По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций, «Авито» стала самой популярной онлайн-площадкой для развития малого и среднего бизнеса в стране.

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