Количество объявлений на «Авито» достигло 100 млн

Частные продавцы и компании разместили на «Авито» более 100 млн объявлений. Как указывает компания, это число является рекордным.

Как сообщили в пресс-службе компании, почти за пять месяцев этого года интенсивность размещения новых объявлений пользователями возросла более чем в два раза по сравнению с 2021 и 2020 годами. При этом количество активных пользователей площадки с января по май 2022 года выросло более чем на 20%.

«В конце мая был зафиксирован почти 1 млн размещений новых объявлений в день, что является абсолютным рекордом», — рассказали в «Авито».

По словам коммерческого директора компании Игоря Макарова, каждую секунду на платформе происходит более семи сделок. «Авито» сейчас — это самая массовая платформа для коммерции в России. 20 млн частных продавцов и более 3 млн бизнесов. Это более половины официально зарегистрированных в России компаний малого и среднего бизнеса. Мы продолжаем активно инвестировать в «Авито», чтобы создавать новые решения для наших партнеров», — отметил он.

Согласно статистике на текущий момент, больше всего объявлений размещены в категории «Товары» (более 70 млн), в «Авто и автозапчастях» — свыше 22 млн, в «Работе» — почти 4 млн, а в «Недвижимости» и «Услугах» — порядка 2,5 млн.

В настоящее время компания объявила конкурс, в рамках которого будут выбраны по 10 частных продавцов и по 10 бизнес-клиентов в каждой категории. Все объявления, появившиеся в период с 26 мая по 2 июня, попадут в конкурсный пул, победителей выберут случайным образом, результаты объявят не позднее 10 июня.

По данным аналитических платформ App Annie и Similar Web, «Авито» — самая популярная онлайн-площадка объявлений в мире. Ее ежедневная аудитория составляет 22 млн человек, а годовая — более 80 млн. В марте «Авито» стало самым скачиваемым приложением в России в категории Shopping.