В «Роскосмосе» сравнили стоимость российского и американского полета на Луну
Полет на Луну на российском корабле для команды из четырех человек обойдется значительно дешевле, чем аналогичный запуск лунной команды в NASA (США), заявили в среду, 27 июля, в пресс-службе головного экономического научно-исследовательского института «Роскосмоса».
«Предварительные оценки стоимости такого пуска составляют около $4 млрд. Необходимо отметить, что проработки аналогичной задачи для полета четырех человек на пилотируемом транспортном корабле «Орел» (проходит наземную экспериментальную отработку), выводимом с помощью ракеты сверхтяжелого класса «Енисей» (проект разработан), показали возможность решения этой задачи не менее чем в четыре раза дешевле», — цитирует ТАСС представителя института.
Там пояснили, что такого показателя достигли за счет эффективного использования базовых наработок советских программ и разработки, ориентированной на экономические преимущества.
В институте отметили, что масштабные проекты, такие как полет на Луну, целесообразно реализовывать вместе с коллегами из нескольких стран. Это позволит использовать лучшие технические решения и распределять затраты между участниками.
Астронавты NASA готовятся к полету на спутник Земли в рамках программы Artemis. Она предполагает отправку экипажа из четырех человек на корабле Orion, который выведет ракета сверхтяжелого класса Space Launch System, уточнили в институте.
26 июля глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил о намерении РФ выйти из проекта МКС после 2024 года. Он отметил, что основными приоритетами госкорпорации станут создание российской орбитальной станции, научный космос и дальний космос. Глава «Роскосмоса» также рассказал о планах начать формирование российской орбитальной служебной станции (РОСС).
Как сообщил в этот же день генеральный конструктор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьев, строительство станции, которая заменит МКС, планируется начать не ранее 2028 года. Ее примерный облик уже известен.