Россия построит новую орбитальную станцию на замену МКС

Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции (МКС) и начать формирование собственной орбитальной станции. Об этом во вторник, 26 июля, сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами. Однако основные приоритеты (в пилотируемой космонавтике. — Ред.) будут сделаны на создание российской орбитальной станции», — сказал Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле.

Глава госкорпорации напомнил, что уход с МКС планируется после 2024 года. По его словам, если к этому времени не произвести замену, то у России просто не остается действующих космонавтов.

Примерный облик Российской орбитальной служебной станции (РОСС) предложила ракетно-космическая корпорация «Энергия». Новая станция, согласно проекту, будет состоять из нескольких модулей и рассчитана на экипаж численностью 2-4 человека.

Ранее, в мае, исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев рассказал «Известиям», что окончательное решение о том, как будет устроена новая космическая станция, которая придет на смену МКС, может быть принято к 2024 году. Пока обсуждается, будет ли создана совершенно новая станция, или «сменщицу» пристроят к старой, а потом отстыкуют.

30 апреля бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что решение по дате окончания работы РФ на МКС принято. Он также отметил, что российская сторона предупредит партнеров по МКС за год до окончания работы в соответствии с международными обязательствами. После этого эксплуатация МКС станет практически невозможной для России.

Международная космическая станция — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция.