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Эйсмонт предрек прекращение существования МКС в случае ухода России

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Эксплуатация Международной космической станции (МКС) станет практически невозможной, если Москва решит выйти из проекта. Об этом в воскресенье, 17 апреля, «Известиям» сообщил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

«Я вам могу сказать совершенно определенно, если Россия уходит из этого, то все. МКС прекращает свое существование, с этим справиться никто не сможет. Это совершенно точно, и это понимают все, это понимают американцы», — сказал он.

По его словам, в текущей ситуации эксплуатация МКС остается одной из проблем.

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При этом Эйсмонт отметил, что сейчас международная станция продолжает работать в прежнем режиме.

«То есть без всяких изменений, так, как будто бы ничего не произошло. То есть все у них гладко идет, без сучка и без задоринки, без каких-то там трудностей, ожидаемых и неожидаемых, в общем как и раньше», — подытожил ученый.

Ранее в этот день космонавт и один из директоров «Роскосмоса» Сергей Крикалев сообщил, что сотрудничество между российскими и американскими специалистами в космосе необходимо для продуктивной работы на МКС.

11 апреля гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что зарубежные партнеры могли бы за рубли оплачивать услуги по поддержанию станции, если Россия примет решение выйти из совместного с США проекта по МКС после 2024 года.

По его словам, если партнеры откажутся от такого предложения и предпримут попытку самостоятельно сохранить станцию, им придется компенсировать российское отсутствие техническими средствами, которых у них пока нет.

При этом Рогозин также отметил, что США могут решить прекратить работу на станции. По его словам, на подготовку к ее затоплению уйдет не менее года. Глава «Роскосмоса» предположил, что они могут и не осилить этот процесс.

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