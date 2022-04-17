Космонавт Крикалев рассказал о важности сотрудничества на МКС

Сотрудничество между российскими и американскими специалистами в космосе необходимо для продуктивной работы на Международной космической станции (МКС). Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщил космонавт и один из директоров «Роскосмоса» Сергей Крикалев.

«Мы пользуемся возможностями американского сегмента. <...> У нас есть двигатели, с помощью которых мы при необходимости управляем станцией, но у американцев — гиродины, которые позволяют удерживать станцию, не тратя на это дело топливо», — объяснил он.

Крикалев добавил, что на орбите действует распределение обязанностей и взаимное использование технологий. Так, российские космонавты нередко обращаются к оборудованию коллег из США, раньше была обратная ситуация

Тем не менее, по словам представителя «Роскосмоса», то, что происходит на Земле, рано или поздно скажется на обстановке в космосе. Проект МКС уже не будет прежним, так как по-настоящему международной станция может быть только при условии, что все партнеры держатся вместе.

Ранее в этот день российский космонавт Антон Шкаплеров рассказал, что в период его пребывания на МКС экипаж не сталкивался с недопониманиями, несмотря на сложную политическую ситуацию в мире.

До этого обстановку на орбите прокомментировал астронавт NASA Томас Маршберн. Он подчеркнул, что между специалистами из США и РФ складываются исключительно дружеские отношения, они без проблем сотрудничают и могут положиться друг на друга.

11 апреля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в случае выхода России из совместного с США проекта по Международной космической станции после 2024 года, зарубежные партнеры могли бы за рубли оплачивать услуги по поддержанию станции.

Гендиректор «Роскосмоса» отметил, что если партнеры не согласятся на коммерческие отношения и попытаются сохранить станцию без участия России, то им потребуется компенсировать российское отсутствие техническими средствами, которых у них пока нет.

24 марта глава американского космического ведомства Билл Нельсон заявил, что профессиональные отношения между «Роскосмосом» и NASA продолжатся без изменений на фоне спецоперации России по защите Донбасса.