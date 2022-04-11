Рогозин оценил перспективы отношений России с партнерами по МКС

Если Россия выйдет из совместного с США проекта по Международной космической станции (МКС) после 2024 года, то зарубежные партнеры могли бы за рубли оплачивать услуги по поддержанию станции. Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в понедельник, 11 апреля, в интервью с «РИА Новости».

«Они могут на коммерческой основе с нами решать вопросы, которые мы раньше решали за счет нашего персонального вклада в работу станции. То есть, грубо говоря, перейти на коммерческие отношения, покупать наши услуги. Ради спасения станции от неуправляемого падения на Землю мы могли бы, думаю, пойти навстречу», — пояснил Рогозин.

При этом он отметил, что оплата в таком случае может происходить исключительно за рубли.

Гендиректор «Роскосмоса» отметил, что если партнеры не согласятся на коммерческие отношения и попытаются сохранить станцию без участия России, то им потребуется компенсировать российское отсутствие техническими средствами, которых у них пока нет. «Возможно, они со временем появятся, но им придется потратить и деньги, и время, чтобы заместить Россию», — добавил он.

Рогозин сказал, что при решении американской стороны прекратить работу на станции, на подготовку к ее затоплению уйдет не менее года, и не факт, что они смогут осилить этот процесс.

24 марта глава американского космического ведомства Билл Нельсон заявил, что профессиональные отношения между «Роскосмосом» и NASA продолжатся без изменений на фоне спецоперации России по защите Донбасса.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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