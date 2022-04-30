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Рогозин заявил о принятом решении по дате окончания работы РФ на МКС

Рогозин: решение по дате окончания работы России на МКС уже принято
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 30 апреля заявил, что решение по дате окончания работы РФ на Международной космической станции (МКС) принято, однако госкорпорация не обязана сообщать о нем публично.

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«Мы подготовили свои предложения <…> они отправлены правительству и президенту. Решение принято уже. Мы не обязаны о нем говорить публично», — заявил Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».

Он также отметил, что российская сторона предупредит партнеров по МКС за год до окончания работы, данный срок предусмотрен международными обязательствами.

Накануне Рогозин сообщил, что РФ примет решение о будущем МКС в зависимости от ситуации в стране и вокруг нее.

17 апреля ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что эксплуатация МКС станет практически невозможной, если РФ решит выйти из проекта.

В тот же день космонавт и один из директоров «Роскосмоса» Сергей Крикалев сообщил, что сотрудничество между российскими и американскими специалистами в космосе необходимо для продуктивной работы на МКС.

11 апреля Рогозин заявил, что зарубежные партнеры могли бы за рубли оплачивать услуги по поддержанию станции, если Россия примет решение выйти из совместного с США проекта по МКС после 2024 года. По его словам, если партнеры откажутся от такого предложения и предпримут попытку самостоятельно сохранить станцию, им придется компенсировать российское отсутствие техническими средствами, которых у них пока нет.

Международная космическая станция — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция.

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