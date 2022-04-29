Рогозин назвал влияющие на решение России по эксплуатации МКС факторы

Российская сторона примет решение о будущем Международной космической станции (МКС) в зависимости от ситуации в стране и вокруг нее. Об этом в пятницу, 29 апреля, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Пока мы не будем торопиться объявлять нашу позицию и продолжим работу в рамках установленного правительством срока — до 2024 года. Решение о судьбе МКС во многом будет зависеть от ситуации, которая будет складываться и в нашей стране, и вокруг нее», — сказал он в интервью ТАСС.

Глава Роскосмоса пояснил, что РФ предупредит партнеров за год, если примет решение о выходе из проекта.

Ранее, 17 апреля, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что эксплуатация МКС станет практически невозможной, если Москва решит выйти из проекта.

По его словам, в текущей ситуации эксплуатация МКС остается одной из проблем.

В этот же день космонавт и один из директоров «Роскосмоса» Сергей Крикалёв сообщил, что сотрудничество между российскими и американскими специалистами в космосе необходимо для продуктивной работы на МКС.

11 апреля гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что зарубежные партнеры могли бы за рубли оплачивать услуги по поддержанию станции, если Россия примет решение выйти из совместного с США проекта по МКС после 2024 года.

По его словам, если партнеры откажутся от такого предложения и предпримут попытку самостоятельно сохранить станцию, им придется компенсировать российское отсутствие техническими средствами, которых у них пока нет.

При этом Рогозин также отметил, что США могут решить прекратить работу на станции. По его словам, на подготовку к ее затоплению уйдет не менее года. Глава «Роскосмоса» предположил, что они могут и не осилить этот процесс.