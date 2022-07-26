«Роскосмос» объявил о выходе из проекта МКС после 2024 года

Государственная корпорация «Роскосмос» приняла решение выйти из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Об этом во вторник, 26 июля, сообщил новый глава корпорации Юрий Борисов в своем первом докладе президенту России Владимиру Путину.

«Вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, все свои обязательства мы выполним перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты», — заявил Борисов.

К моменту выхода из проекта «Роскосмос» начнет формировать государственную орбитальную станцию. Будущее российской пилотируемой космонавтики в видении нового главы компании должно базироваться на взвешенной и системной научной программе.

Юрий Борисов во время доклада главе государства назвал ситуацию в отечественной космической отрасли непростой.

Как подчеркнул глава «Роскосмоса», основными приоритетами госкорпорации станут создание российской орбитальной станции, научный космос и дальний космос.

30 апреля бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что решение по дате окончания работы РФ на МКС принято, однако госкорпорация не обязана сообщать о нем публично.

Он также отметил, что российская сторона предупредит партнеров по МКС за год до окончания работы, данный срок предусмотрен международными обязательствами.

17 апреля ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что эксплуатация МКС станет практически невозможной, если РФ решит выйти из проекта.

Международная космическая станция — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция.