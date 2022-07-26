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Борисов в докладе Путину оценил состояние космической отрасли России

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в первом докладе президенту России Владимиру Путину оценил ситуацию в отечественной космической отрасли как непростую. Глава государства принял его в Кремле во вторник, 26 июля.

«Отрасль находится в непростой ситуации, и вижу свою основную задачу вместе со своими коллегами — не уронить, а поднять планку и в первую очередь обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами», — сказал он в ходе встречи с главой государства.

По словам Борисова, к космической сфере относятся навигация, передача данных, метеорологической информации и многое другое.

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«Это наиболее востребованные сегодня услуги, без которых нельзя представить современную жизнь», — цитирует его сайт Кремля.

Как подчеркнул глава «Роскосмоса», основными приоритетами госкорпорации станут создание российской орбитальной станции, научный космос и дальний космос.

Решение и уход с Международной космической станции (МКС) после 2024 года приняты, к этому времени Россия начнет формировать собственную орбитальную станцию, подчеркнул Борисов.

15 июля он встретился с руководством государственной корпорации и обозначил стратегические пути развития корпорации. «Роскосмос» продолжит проект создания российской орбитальной станции и перспективных ракет, отметил Борисов.

В этот день президент России освободил Борисова от должности зампреда правительства РФ и назначил его новым директором «Роскосмоса».

До этого, в пятницу, президент освободил Дмитрия Рогозина от занимаемой им должности руководителя «Роскосмоса». Рогозин был назначен на этот пост 24 мая 2018 года и занимал его четыре года.

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев прокомментировал назначение Борисова, отметив, что у нового главы корпорации профессионализма и опыта управления «более чем достаточно». Также он выразил надежду на то, что Борисов сможет продолжить те позитивные изменения, которые «весьма успешно проводил в последние годы» Рогозин.

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