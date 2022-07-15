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Путин освободил Рогозина от должности главы «Роскосмоса»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности главы «Роскосмоса». Об этом Кремль сообщил в пятницу, 15 июля.

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Новым гендиректором корпорации назначен Юрий Борисов.

«Назначить Борисова Юрия Ивановича генеральным директором государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», — говорится в сообщении.

Указ вступил в силу со дня подписания.

Рогозин был руководителем госкорпорации с мая 2018 года. До этого он работал заместителем главы правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

До назначения Борисов с января 2020 года был заместителем председателя правительства РФ. В пятницу, 15 июля, глава государства освободил его от должности вице-премьера. До назначения на пост вице-премьера он был замминистра обороны с 2012 года.

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