Путин освободил Рогозина от должности главы «Роскосмоса»

Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности главы «Роскосмоса». Об этом Кремль сообщил в пятницу, 15 июля.

Новым гендиректором корпорации назначен Юрий Борисов.

«Назначить Борисова Юрия Ивановича генеральным директором государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», — говорится в сообщении.

Указ вступил в силу со дня подписания.

Рогозин был руководителем госкорпорации с мая 2018 года. До этого он работал заместителем главы правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

До назначения Борисов с января 2020 года был заместителем председателя правительства РФ. В пятницу, 15 июля, глава государства освободил его от должности вице-премьера. До назначения на пост вице-премьера он был замминистра обороны с 2012 года.