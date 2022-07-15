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В Госдуме прокомментировали назначение Борисова гендиректором «Роскосмоса»

Депутат Госдумы Гутенев прокомментировал назначение Борисова гендиректором «Роскосмоса»
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев прокомментировал в пятницу, 15 июля, решение президента России Владимира Путина освободить Юрия Борисова от должности вице-премьера и назначить его гендиректором госкорпорации «Роскосмос».

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Он отметил, что новому главе компании предстоит непростая задача.

«Ведь, с одной стороны, «Роскосмос» продвинулся достаточно далеко в области качества, с другой стороны, Борисов, чья судьба всегда была связана с приборостроением, радиоэлектроникой, электронно-компонентной базой, наверное, как ни один из других руководителей подходит для того, чтобы в рамках импортоопережения внести вклад в очередной необходимый широкий шаг», — сказал парламентарий в беседе с RT.

По мнению Гутенева, у Борисова профессионализма и опыта управления «более чем достаточно».

Также он выразил надежду на то, что новый глава «Роскосмоса» сможет продолжить те позитивные изменения, которые «весьма успешно проводил в последние годы» Дмитрий Рогозин.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин освободил Рогозина от должности гендиректора госкорпорации «Роскосмос», пишет «Ридус». Новым главой назначен Юрий Борисов, сообщается на сайте kp.ru.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что отставка Рогозина с поста гендиректора «Роскосмоса» никак не связана с какими-либо претензиями к его работе. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что бывший глава «Роскосмоса» своевременно получит новое назначение, о чем Кремль сообщит дополнительно, отмечает телеканал «360».

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