Песков опроверг связь отставки Рогозина с претензиями к его работе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отставка Дмитрия Рогозина с поста директора госкорпорации «Роскосмос» никак не связана с какими-либо претензиями к его работе, позднее он получит новую должность.

«Нет, ни в коем случае, ни с какими претензиями это не связано, там всё нормально», — заверил представитель Кремля, отвечая 15 июля на вопрос о возможной связи отставки Рогозина с претензиями к качеству его работы.

Песков также подчеркнул, что бывший глава «Роскосмоса» своевременно получит новое назначение, о чем Кремль сообщит дополнительно.

Ранее, 15 июля, президент России Владимир Путин освободил Рогозина от должности главы государственной корпорации «Роскосмос». Новым главой корпорации назначен Юрий Борисов.