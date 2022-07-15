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Юрий Борисов назначен на должность главы «Роскосмоса»

Юрий Борисов возглавил «Роскосмос» вместо Дмитрия Рогозина
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Президент России Владимир Путин освободил Юрия Борисова от должности зампреда правительства РФ и назначил его новым директором государственной корпорации «Роскосмос». Указ о назначении опубликован на сайте Кремля.

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«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации освободить Борисова Юрия Ивановича от должности заместителя председателя правительства Российской Федерации», — говорится в одном из документов.

Следующим указом Владимир Путин назначил «Борисова Юрия Ивановича генеральным директором государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

Ране, в этот же ден, президент освободил Дмитрия Рогозина от занимаемой им должности руководителя «Роскосмоса». Рогозин был назначен на эту должность 24 мая 2018 года и занимал ее последние четыре года.

До назначения Борисов с января 2020 года был заместителем председателя правительства РФ. В пятницу, 15 июля, глава государства освободил его от должности вице-премьера. До назначения на пост вице-премьера он был замминистра обороны с 2012 года.

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