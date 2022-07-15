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Новый гендиректор «Роскосмоса» Борисов встретился с руководством корпорации

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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
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Новый генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов встретился с руководством государственной корпорации. Об этом 15 июля сообщается на сайте организации.

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«Коллеги, в вашем присутствии хочу сказать слова благодарности Дмитрию Олеговичу Рогозину. За четыре года работы в качестве генерального директора госкорпорации сделано достаточно много. Сам тот факт, что за более чем три года не случилось ни одной серьезной аварии, говорит о многом», — сказал он, отметив, что начаты «пионерские» работы, которые многие годы не могли запустить.

В ходе встречи Борисов обозначил стратегические пути развития корпорации. Он заявил, что «Роскосмос» продолжит проект создания Российской орбитальной станции (РОСС) и перспективных ракет.

«Мы должны всё это довести до конечного результата, который станет витриной достижений корпорации», — добавил он.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин освободил Юрия Борисова от должности зампреда правительства РФ и назначил его новым директором «Роскосмоса».

До этого, в пятницу, президент освободил Дмитрия Рогозина от занимаемой им должности руководителя «Роскосмоса». Рогозин был назначен на этот пост 24 мая 2018 года и занимал его последние четыре года.

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев прокомментировал назначение Борисова, отметив, что у нового главы корпорации профессионализма и опыта управления «более чем достаточно». Также он выразил надежду на то, что Борисов сможет продолжить те позитивные изменения, которые «весьма успешно проводил в последние годы» Рогозин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что отставка Рогозина с поста гендиректора «Роскосмоса» никак не связана с какими-либо претензиями к его работе.

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