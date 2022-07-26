«Роскосмос» показал проект российской орбитальной станции

Госкорпорация «Роскосмос» показала примерный облик российской орбитальной станции. Фото опубликованы во вторник, 26 июля, в Telegram-канале ведомства.

Как следует из снимков, на первом этапе развертывания экипаж станции составит два человека, она сможет принимать один-два пилотируемых корабля.

На втором этапе экипаж станции составит от двух до четырех человек. Количество внешних рабочих мест — 48, отмечается в проекте.

Построит станцию ракетно-космическая корпорация «Энергия».

Ранее во вторник на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) и начале формирования собственной орбитальной станции. Уход с МКС планируется после 2024 года.

В этот же день руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано заявил, что США намерены продолжать эксплуатацию МКС до 2030 года.

30 апреля бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что решение по дате окончания работы РФ на МКС принято. Он также отметил, что российская сторона предупредит партнеров по МКС за год до окончания работы в соответствии с международными обязательствами. После этого эксплуатация МКС станет практически невозможной для России.

Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон 31 декабря 2021 года сообщал, что американская сторона планирует продлить работу МКС до 2030 года, как и сотрудничество с партнерами в Европе, России, Японии и Канаде.

МКС — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте участвуют 14 стран: Россия, Соединенные Штаты, Япония, Канада, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция.