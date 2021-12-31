Правительство США намерено продлить использование МКС до 2030 года

Администрация американских президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис заявила о намерении продлить работу Международной космической станции (МКС) до 2030 года и сотрудничество с партнерами в Европе, России, Японии и Канаде, сообщил 31 декабря директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

«МКС является маяком мирного международного научного сотрудничества и более 20 лет обеспечивает огромные научные, образовательные и технологические достижения на благо человечества. Я рад, что администрация Байдена-Харрис взяла на себя обязательство продолжать работу станции до 2030 года», — сказал Нельсон.

Он добавил, что дальнейшее участие США в работе на МКС повысит ее инновационность и конкурентоспособность, а также продвинет исследования и технологии, необходимые для отправки первой женщины и первого цветного человека на Луну в рамках программы NASA «Артемида», проложит путь для отправки первых людей на Марс.

Продление работ на МКС до 2030 года позволит провести еще одно продуктивное десятилетие исследований и обеспечит плавный переход возможностей на низкой околоземной орбите к одному или нескольким коммерческим и эксплуатируемым направлениям в конце 2020-х годов, отметили в NASA.

В начале декабря NASA заявило, что не успеет завершить все необходимые исследования для организации долгосрочных миссий на Луну и Марс на МКС, когда эксплуатация станции будет завершена. NASA придется либо отправлять в дальний космос экипажи с большим риском, либо отложить старты долгосрочных миссий.

20 декабря руководитель американской программы МКС Джоэл Монтальбано заявил, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства приложит все возможные усилия, чтобы МКС продолжила работать минимум до 2030 года. Он отметил, что каждый из международных партнеров NASA должен согласовать «со своим правительством» решение о дальнейшей судьбе космической станции.

О том, что руководство NASA рассчитывает на продление эксплуатации МКС по меньшей мере на 10 лет, говорила и руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кэти Людерс 13 сентября в ходе международной Гагаринской конференции.

В апреле вице-премьер правительства России Юрий Борисов отметил, что ухудшение состояния МКС может иметь серьезные последствия, вплоть до катастрофы. Он отмечал, что Россия способна самостоятельно профинансировать проект новой орбитальной станции, но готова пригласить в кооперацию зарубежных партнеров.

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