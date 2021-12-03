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NASA не успеет отработать технологии для полета на Луну и Марс до 2030 года
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NASA не успеет отработать технологии для полета на Луну и Марс до 2030 года

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NASA не успеет завершить все необходимые исследования для организации долгосрочных миссий на Луну и Марс на Международной космической станции (МКС) до 2030 года, когда эксплуатация станции будет завершена. Об этом стало известно в четверг, 2 декабря.

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«При обзоре планов NASA по исследованиям на борту МКС мы обнаружили, что необходимые для долгосрочных миссий на Луну и Марс исследования не будут завершены к 2030 году», — говорится в докладе генерального инспектора агентства.

Выходит, что NASA придется либо отправлять в дальний космос экипажи с большим риском, либо отложить старты долгосрочных миссий.

Так, восемь из 12 критически важных при полете в дальнем космосе рисков требуют изучения на МКС. Согласно приведенной в документе таблице, большинство из исследований нужно будет вести до 2034 года, а некоторые — до 2036 года.

«Демонстраторы технологий для марсианских миссий требуют тестов в микрогравитации — восемь из них являются отдельными компонентами системы контроля среды и жизнеобеспечения, которые будут интегрированы в единую систему для тестов на МКС только к 2026 году. Систему контроля среды и жизнеобеспечения и три другие технологии — производство растений, пищевую систему для поддержки здоровья и защиту от радиации — нужно будет испытывать в микрогравитации после 2030 года, когда МКС, как ожидается, прекратит работу», — текст доклада приводит «РИА Новости».

7 августа NASA объявило набор добровольцев для участия в эксперименте по имитации жизни на Марсе. Среда обитания, где четырем участникам предстоит прожить год, создана при помощи 3D-принтера и располагается внутри здания Космического центра Джонсона в Хьюстоне.

В конце 2020 года основатель SpaceX, американский бизнесмен и инженер Илон Маск пообещал доставить человека на Марс в ближайшие шесть лет. При этом отправить корабль без экипажа он планировал уже в течение двух лет.

5 мая прототип корабля Starship компании SpaceX, который планируется направить на Красную планету вместе со 100 пассажирами, успешно приземлился на испытательном полигоне в штате Техас. Тестирования прототипа проводятся регулярно, несколько предыдущих пусков окончились неудачей.

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