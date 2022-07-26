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Российскую станцию на смену МКС создадут не ранее 2028 года

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Строительство новой российской орбитальной служебной станции (РОСС) начнется не раньше 2028 года, рассказал 28 июля генконструктор по пилотируемым системам и комплексам РФ, генконструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев.

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По его словам, орбитальную станцию предлагается строить в два этапа.

«Если решение о ее строительстве будет принято до конца года, то первый этап начнется в 2028 году с запуска ракетой-носителем «Ангара-А5М» научно-энергетического модуля», — сказал Соловьев в интервью журналу «Русский космос».

После этого будут запущены узловой и шлюзовый модули. Первый будет аналогичен модулю, который есть в составе Международной космической станции. Второй будет предназначен для выходов в открытый космос.

При этом Соловьев допустил, что в 2028 году на новую орбитальную станцию уже сможет отправиться первый экипаж, так как пилотируемый полет к РОСС станет возможен на первом этапе ее развертывания на орбите. Это станет возможно при условии стыковки узлового модуля. Предполагается, что к тому моменту станция уже будет состоять из научно-энергетического модуля (НЭМ), узлового и шлюзового модулей.

По его словам, экипаж, вероятно, отправят ракетой «Союз-2.1Б». Для этого ее нужно сертифицировать для пилотируемых полетов. Эта ракета мощнее «Союза-2.1а», который используется сейчас. Новая ракета понадобится из-за того, что для пусков на орбиту с наклонением 97 градусов требуется больше энергетики, чем к МКС.

В 2030 году, как рассказал Соловьев, начнется второй этап развертывания РОСС, к ней будут присоединены целевой и производственный модули.

26 июля глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что Россия приняла решение выйти из проекта МКС после 2024 года. Он также напомнил, что планируется создание собственной орбитальной станции. Кроме того, уже известен примерный облик российской орбитальной станции.

Еще в октябре прошло года стало известно, что модули американского сегмента Международной космической станции имеют около 250 серьезных технических замечаний. При этом на российском сегменте станции 80% оборудования уже выработало ресурс. Однако предполагалось, что при должном техническом обслуживании станция сможет проработать до 2030 года.

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