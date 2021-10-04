Американский сегмент МКС получил 250 серьезных технических замечаний

Модули американского сегмента Международной космической станции (МКС) имеют около 250 серьезных технических замечаний. Об этом 4 октября заявил генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев на конференции в Институте космических исследований РАН.

По словам специалиста, замечания пока не закрыты.

«Мы достаточно внимательно следим за техническим состоянием американского сегмента, потому что мы едины», — отметил он.

Как добавил Соловьев, он недавно встречался со своим приятелем, отвечающим в NASA за американский сегмент станции, Джоэлом Монталбано. В журнале незакрытых замечаний есть записи по конструкции и по солнечным батареям.

На российском сегменте станции 80% оборудования которого уже выработало ресурс. Среди замечений негерметичность в промежуточной камере модуля «Звезда», делающая временно недоступным стыковочный порт.

«Если оборудование за ресурсом, оно имеет полное право отказывать...Есть серьезные проблемы с разъемами - есть всякие там грибы, еще какие-то медико-биологические вещи, которые очень любят изоляцию», — добавил конструктор.

В конце сентября в NASA отметили отсутствие новых повреждений панели радиаторов на МКС. Они были описаны еще в 2012 году.

23 сентября «Роскосмос» впервые опубликовал состав будущей российской орбитальной станции. Госкорпорация выделила финансирование на разработку требований к ней и ее семи модулям в размере 1,735 млрд рублей.

В августе гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российская национальная орбитальная станция станет прообразом модулей, которые через десятилетия отправятся к другим планетам. Он выразил уверенность, что создание новой российской орбитальной станции обойдется дешевле «десятков миллиардов рублей». На доработку уже готового базового модуля для будущей станции требуется около четырех лет. После добавят новый узловой модуль-причал и модуль с гироскопами. Это станет основой облика станции, добавил Рогозин.

В июле в ходе заседания президиума Научно-технического совета совет главных конструкторов пришел к выводу, что в связи со старением значительной части оборудования МКС дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создает дополнительные риски.