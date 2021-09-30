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NASA опровергло повреждение панели радиаторов на МКС

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Новых повреждений панели радиаторов на МКС нет, сообщили ТАСС в четверг, 30 сентября, в NASA.

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«Повреждения на панели радиаторов не новые и описаны еще в техническом докладе в 2012 году. Станция продолжает работать в штатном режиме», — отметил собеседник агентства.

Ранее в среду российский космонавт Олег Новицкий опубликовал на странице в Twitter фотографии МКС в новой конфигурации. Они были сделаны во время перестыковки корабля «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») к многоцелевому лабораторному модулю «Наука» на МКС.

Пользователи соцсети в комментариях обратили внимание на поврежденную поверхность радиатора космического корабля, сочтя их за новые.

Ранее, 28 сентября, «Союз МС-18» с космонавтами Олегом Новицким, Петром Дубовым и астронавтом NASA Марком Ванде Хаем на борту отстыковался от модуля «Рассвет». Перестыковка велась с использованием системы ручного управления.

Модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур 21 июля, а пристыковался к МКС 29 июля. Модуль разработан РКК «Энергия» в кооперации с Центром имени Хруничева (входит в «Роскосмос») в целях расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС.

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