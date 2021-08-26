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Рогозин рассказал о будущем российской национальной орбитальной станции

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Российская национальная орбитальная станция станет прообразом модулей, которые через десятилетия отправятся к другим планетам. Об этом рассказал в четверг, 26 августа, гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе поздравления коллектива ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» с 75-летием предприятия.

«По сути дела, новая станция будет прообразом тех пилотируемых крупных модулей, которые в будущем, через десятилетия, будут достигать других планет не просто с экипажами, а с большим количеством специалистов, которые потребуются для освоения этих планет Солнечной системы», — сказал глава госкорпорации.

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Ранее, 31 июля, в ходе заседания президиума Научно-технического совета (НТС) совет главных конструкторов пришел к выводу, что в связи со старением значительной части оборудования Международной космической станции (МКС) дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создает дополнительные риски.

Было предложено завершить эксплуатацию МКС к 2028 году и создать национальный пилотируемый космический комплекс на низкой околоземной орбите — Российскую орбитальную служебную станцию (РОСС). В компании указали, что станция должна стать эволюционным шагом при разработке программы по изучению и освоению Луны, полетов к Марсу и реализации инновационных научно-технических программ в космосе.

2 августа Рогозин предложил создать на РОСС специальный модуль для туристов. «Известия» вместе с экспертами рассчитали, что создание подобного модуля на Российской орбитальной служебной станции могли бы окупить 25 туристов за шесть лет. Сам модуль может обойтись в 28 млрд рублей.

Как глава госкорпорации отметил в июне, создание новой российской орбитальной станции обойдется дешевле «десятков миллиардов рублей». На доработку уже готового базового модуля для будущей станции требуется около четырех лет. После добавят новый узловой модуль-причал и модуль с гироскопами. Это станет основой облика станции, добавил Рогозин.

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