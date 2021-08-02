Рогозин предложил создать на новой орбитальной станции модуль для туристов

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил создать на Российской орбитальной служебной станции (РОСС) специальный модуль для туристов. Об этом 2 августа Рогозин сообщил на лекции в рамках Летней космической школы.

«Я предложил проект создания отдельного модуля для посещения», — заявил он.

Рогозин сообщил, что в субботу, 31 июля, во время заседания Научно-технического совета (НТС) «Роскосмоса» обсуждалась архитектура РОСС. По словам главы корпорации, «Роскосмос» будет развивать направление космического туризма в части развития орбитальной пилотируемой программы. Он отметил, что молодые ученые могли бы сами проводить эксперименты на МКС, если подготовка к полету будет ускорена.

В ходе заседания президиума НТС совет главных конструкторов пришел к выводу, что в связи со старением значительной части оборудования Международной космической станции дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создает дополнительные риски. Было предложено завершить эксплуатацию МКС к 2028 году и создать национальный пилотируемый космический комплекс на низкой околоземной орбите — Российскую орбитальную служебную станцию (РОСС). В компании указали, что станция должна стать эволюционным шагом при разработке программы по изучению и освоению Луны, полетов к Марсу и реализации инновационных научно-технических программ в космосе.

30 июля Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация сократила сроки подготовки к проведению экспериментов на МКС до полутора лет. Рогозин отметил, что процесс подготовки к экспериментам пересмотрели и теперь на постановку эксперимента уходит полтора, максимум два года.

29 июля к МКС пристыковался многофункциональный лабораторный модуль «Наука», предназначенный для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. Он создан в целях расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС и стал первым за 11 лет российским модулем, отправленным к МКС.

По информации «Роскосмоса», запуск следующего российского модуля «Причал» к МКС намечен на 24 ноября. Это будет узловой модуль, который позволит расширить возможности стыковок со станцией российских космических кораблей, в том числе и нового корабля «Орел», спроектированного для полетов на Луну.