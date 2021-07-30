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«Роскосмос» сократил сроки подготовки к проведению экспериментов на МКС

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Госкорпорация «Роскосмос» сократила сроки подготовки к проведению экспериментов на Международной космической станции (МКС) до полутора лет. Об этом 30 июля сообщил глава корпорации Дмитрий Рогозин.

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«Мы действительно обратили внимание, что до 2018 года очень многие эксперименты разрабатывались и утверждались чрезвычайно долго. До десяти лет доходили некоторые эксперименты, их разработка, когда уже состарился сам разработчик и сам эксперимент потерял свою научную значимость и актуальность», — сказал Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда».

Рогозин отметил, что процесс подготовки к экспериментам пересмотрели и теперь на постановку эксперимента уходит полтора, максимум два года.

Ранее в этот день Рогозин сообщил, что запуск следующего российского модуля к МКС намечен на 24 ноября. Это будет узловой модуль «Причал», который позволит расширить возможности стыковок со станцией российских космических кораблей, в том числе и нового корабля «Орел», спроектированного для полетов на Луну.

29 июля к МКС пристыковался многофункциональный лабораторный модуль «Наука», предназначенный для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. Он создан в целях расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС и стал первым за 11 лет российским модулем, отправленным к МКС.

Россия планирует с 2025 года выйти из проекта МКС и создать свою национальную орбитальную станцию. Первый вариант ее создания предусматривает дооснащение российского сегмента МКС узловым и научно-энергетическим модулями, а после завершения эксплуатации МКС — их отделение вместе с пристыкованной ранее «Наукой». Второй вариант предусматривает создание станции на высокоширотной орбите.

Ожидается, что станция будет не постоянно обитаемой, ее будут посещать экипажи из 2–4 человек. Полеты к ней будут осуществлять грузовые корабли «Прогресс», пилотируемые «Союзы» и «Орлы».

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