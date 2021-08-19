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Назван срок окупаемости туристического модуля на Российской орбитальной станции

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Создание туристического модуля на Российской орбитальной служебной станции могли бы окупить 25 туристов за шесть лет, рассчитали «Известия» вместе с экспертами.

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Сам модуль может обойтись в 28 млрд рублей. Цена эксплуатации подобных объектов составляет примерно 10% от их стоимости в год. Если предположить, что стоимость модуля нужно окупить за шесть лет, необходимо получить прибыль в 45 млрд рублей за это время.

Стоимость полета на МКС и нахождение там в течение месяца может стоить около $60 млн. В составе экипажа обязательно должен быть командир, поэтому за один полет можно отвезти на станцию двух туристов. Прибыль может составить $120 млн. Но за запуск ракеты-носителя и корабля придется отдать около $70 млн. Таким образом, доход с двух туристов составит $50 млн, или 3,6 млрд рублей, если рассчитывать по нынешнему курсу.

Исходя из этих расчетов можно сказать, что теоретически в течение шести лет примерно 25 космических туристов полностью окупят затраты на специально созданный для них модуль на российской орбитальной станции.

Создать на станции специальный модуль для туристов в начале августа предложил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Читайте подробнее в эксклюзивном материале «Известий»:

Деньги на вакуум: сколько может стоить туризм на российскую орбитальную станцию

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