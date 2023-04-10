В РАН назвали срок полета российских космонавтов на Луну

Российские космонавты смогут полететь на Луну в ближайшее 7–10 лет, сообщил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт в ходе пресс-конференции, которая проходит в пресс-центре МИЦ «Известия» 10 апреля.

«Если всё будет идти примерно в том же темпе, как сейчас, то я возьму на себя смелость сказать, что российские космонавты будут на Луне лет через 7–10», — заявил Эйсмонт.

При этом он добавил, что примерно через 12 лет, скорее всего, на Луне будут присутствовать космонавты и из других стран.

«Кто знает, может, к этому времени на Луне будет достаточный состав космонавтов, чтобы устроить товарищеский матч по футболу между Старым и Новым Светом», — отметил ведущий научный сотрудник ИКИ РАН.

В октябре прошлого года гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия будет способна высадить космонавтов на Луну к 2030 году. Он также напомнил, что в рамках лунной программы Россия готовит к отправке на Луну автоматический посадочный аппарат «Луна-25».

7 сентября запуск на Луну первого в российской истории автоматического аппарата космического роботизированного комплекса «Луна-25» был перенесен на 2023 год из-за несоответствия измерителя скорости и дальности аппарата требованиям техзадания.

В июле в «Роскосмосе» сообщили, что полет на Луну на российском корабле для команды из четырех человек обойдется в четыре раза дешевле, чем аналогичный запуск лунной команды в NASA. Отмечалось, что такого показателя достигли за счет эффективного использования базовых наработок советских программ и разработки, ориентированной на экономические преимущества.