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В «Роскосмосе» заявили о возможности РФ высадить космонавтов на Луну к 2030 году

Гендиректор «Роскосмоса» Борисов заявил, что Россия к 2030 году будет способна высадить космонавтов на Луну
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Россия к 2030 году будет способна высадить космонавтов на Луну. Об этом во вторник, 4 октября, гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

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Он напомнил, что в рамках лунной программы Россия готовит к отправке на Луну автоматический посадочный аппарат «Луна-25».

«За ним последуют «Луна-26», 27, 28, и к 2030 году мы будем технологически готовы к высадке на Луну российских космонавтов», — сказал Борисов в ходе выступления на Днях космической науки в Институте космических исследований РАН.

7 сентября запуск на Луну первого в российской истории автоматического аппарата космического роботизированного комплекса «Луна-25» был перенесен на 2023 год из-за несоответствия измерителя скорости и дальности аппарата требованиям техзадания.

В июле в «Роскосмосе» сообщили, что полет на Луну на российском корабле для команды из четырех человек обойдется в четыре раза дешевле, чем аналогичный запуск лунной команды в NASA. Отмечалось, что такого показателя достигли за счет эффективного использования базовых наработок советских программ и разработки, ориентированной на экономические преимущества.

В День космонавтики, 12 апреля, президент России Владимир Путин в ходе рабочего визита на космодром Восточный заявил, что страна намерена возобновить Лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25». Глава государства отметил, что Россия будет настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на давление извне.

«Луна-25» станет первой отечественной миссией к спутнику Земли за последние 46 лет. Задача станции — отработка технологии мягкой посадки на Луну в околополярной области. «Луна-25» также проведет контактные исследования районов Южного полюса спутника Земли.

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