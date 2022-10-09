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Будь готов: какие задачи стоят перед российской космонавтикой

Насколько реальны планы высадки на Луну
Фото: Global Look Press/NASA
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Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил о подготовке к отправке на Луну автоматического посадочного аппарата «Луна-25» и пообещал, что к 2030 году Россия будет «технологически готова» отправить к спутнику Земли человеческий экипаж. Однако в настоящее время перед российской космонавтикой стоят совсем другие первоочередные задачи, и программы пилотируемого лунного полета среди них нет. Чем будет заниматься «Роскосмос» в ближайшие годы, разбирались «Известия».

Тихая революция

За последние годы многие производители космических аппаратов перешли от стапельной сборки к конвейерному методу. Из-за значительных расходов в предыдущие десятилетия запускали, как правило, по одному спутнику на ракету. И США, и СССР предпочитали создавать большие космические «комбайны» со множеством самых разных приборов на борту.

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Сотрудник предприятия ракетно-космической промышленности «НПО имени С.А. Лавочкина» у автоматической станции "Луна-25".

Сотрудник предприятия ракетно-космической промышленности «НПО имени С.А. Лавочкина» у автоматической станции «Луна-25»

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Проработать такой аппарат должен был как можно дольше, чтобы оправдать вложенные в него средства, а потому надежность была максимальным приоритетом при его создании. Для этого проводилось множество специальных тестов и проверок. В итоге на страну выпускалось лишь несколько десятков космических аппаратов в год.

К настоящему времени ситуация сильно изменилась. Компания SpaceX при создании спутникового «созвездия» Starlink смогла добиться неслыханных доселе результатов и производить более одного спутника в сутки. Корпорация Airbus, которая занимается созданием спутников проекта OneWeb, тоже смогла выйти на несколько сотен космических аппаратов в год, построив совместное производство OneWeb и Airbus Defence and Space во Флориде. Похожие результаты показывает и Китай. В стране есть несколько предприятий, собирающих космические аппараты конвейерным методом.

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Запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink. 19 сентября 2022 года

Запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink. 19 сентября 2022 года

Фото: Global Look Press/Markiian Lyseiko

Перейти к конвейерной сборке удалось благодаря унификации спутниковых платформ, включающих в себя все служебные системы. В нее входит обеспечение энергосистемы спутника, его правильное позиционирование на орбите, обеспечение связи с Землей, поддержание нужных температурных режимов.

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На спутниковую платформу отдельно ставится приборный комплекс, который и превращает ее в готовый космический аппарат. Спутниковые платформы могут использоваться для создания на их основе самых разных космических аппаратов. Одновременно с этим при конвейерной сборке совсем по другому принципу обеспечивается качество сборки аппаратов. Тут уже не возят каждый на отдельные испытания, проверка производится методом изучения случайно выбранного изделия. При таком большом количестве спутников в группировке потеря одного из них не критична, а заменить его можно будет точечным запуском сверхлегкой ракеты.

Пора догонять

Сейчас России нужно в кратчайшие сроки совершить производственную революцию, перейдя от сборки единичных космических аппаратов к поточной. От нынешних двух десятков спутников в год до хотя бы 200 по программе «Сфера». Иным способом ее просто не наполнить нужным количеством космических аппаратов. Причем делать это придется в сложных условиях запрета на импорт электронных компонентов и невозможности сотрудничества с западными странами.

У современной российской космонавтики наблюдается явная нехватка космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), способных работать как в оптическом, так и радиодиапазоне. Нужны космические аппараты спутниковой связи, обеспечения широкополосного доступа в интернет, для интернета вещей. Все они должны стать основой программы «Сфера».

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Макет спутника OneWeb

Макет спутника OneWeb

Фото: Global Look Press/Kim Shiflett
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Такая унификация позволит создать диспенсер для вывода на орбиту партиями по нескольку аппаратов, как это сделано у Starlink и OneWeb.

Для осуществления этого требуется запустить сразу несколько производственных цепочек, каждая из которых очень важна и нужна. Первая — это создание нескольких спутниковых платформ, с учетом разного размера космических аппаратов их потребуется как минимум две-три. Отдельно на их основе будут создаваться спутники с требуемыми функциями. И еще одна цепочка — создание диспенсеров для пакетного запуска по 10–40 спутников.

Чтобы перейти на новое производство максимально безболезненно и быстро, желательно будет «подсмотреть», как это делается в других странах. Нужно ездить учиться, перенимать опыт и в кратчайшие сроки выстраивать похожее производство у себя.

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Вид на Землю с поверхности Луны

Вид на Землю с поверхности Луны

Фото: Global Look Press/NASA
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Только такая работа позволит сократить стремительно нарастающее отставание в количестве космических аппаратов. В настоящее время у США уже более 4 тыс. спутников на орбите, из которых только у системы Starlink более 3300 штук. У России в настоящее время лишь 169 спутников. Понятно, что гонка за числом не так важна, куда важнее выполнить требуемую программу, для чего необходимо коренным образом менять ситуацию в космической отрасли.

Космонавты и наука

Собственно, изменение ситуации с выпуском космических аппаратов станет основной задачей «Роскосмоса» на ближайшие годы. По пилотируемой космонавтике Юрий Борисов уже высказывался ранее — пока есть возможность, Россия будет продолжать работать по программе МКС. Лишь когда будет готова к запуску российская орбитальная станция РОС, начнется выход из международного проекта.

Это логично, ведь МКС потихоньку стареет. Всё больше времени у космонавтов и астронавтов уходит на ремонт и замену компонентов станции. По некоторым данным, российские космонавты за последний год потратили на это около двух месяцев, то есть практически 15–17% от общего времени.

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Макет новой российской орбитальной станции РОС на стенде госкорпорации «Роскосмос» на выставке в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022»

Макет новой российской орбитальной станции РОС на стенде госкорпорации «Роскосмос» на выставке в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Поэтому, как только будут готовы модули РОС, постепенно начнется выход с МКС. Скорее всего, это случится не ранее 2025–2026 годов, но, может быть, и еще сдвинется вправо. Пока же работа Международной космической станции продлена до 2028 года, и это, возможно, далеко не последняя дата.

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Впрочем, по РОС и по новым научным проектам сейчас сказать что-либо сложно. Последние месяцы сильно отклонили вектор развития российской космонавтики от обозначенного в Федеральной космической программе — основном финансовом документе нашего космоса. Он был принят в 2016-м и рассчитан на десять лет — до конца 2025 года. Скорее всего, в ближайшее время будут сделаны корректировки или принят новый подобный документ.

Из него уже можно точно будет узнать о планируемых научных миссиях, какие цели ставятся перед «Роскосмосом» в вопросе перехода на массовое производство космических аппаратов. Вот тогда можно будет хотя бы примерно говорить о лунной программе. Пока же перед российской космонавтикой стоит один из самых сложных вопросов за всю ее историю. Нужно научиться делать космические аппараты быстро, качественно и недорого. И всё это в условиях нехватки элементной базы и невозможности покупки производственных линий за рубежом. От того, как он будет решен, напрямую зависит будущее и гражданской, и военной космонавтики. А уже потом можно будет и лунной пилотируемой программой заняться. Пока же нам до нее «как до Луны».

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